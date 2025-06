(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

DIGITAL NEWS REPORT ITALIA 2025

EXECUTIVE SUMMARY

di Alessio Cornia (Dublin City University)

Il quadro che emerge dall’indagine di quest’anno evidenza nodi critici e opportunità

su cui riflettere per affrontare sfide come la sfiducia nell’informazione, la

frammentazione dell’audience, la disinformazione e le potenzialità dell’intelligenza

artificiale.

Nonostante il drastico calo dell’interesse per le notizie, sceso da oltre il 70% a meno

del 40% in un decennio, gli italiani e le italiane restano sorprendentemente legati al

flusso informativo, interrogando costantemente i propri dispositivi e consultando le

notizie con grande frequenza. Questo “paradosso italiano” mette in luce uno

sfasamento tra le motivazioni profonde che ci spingono a informarci – curiosità,

orientamento e voglia di partecipare al dibattito pubblico – e il modo in cui fruiamo le

news: frammentario, rapido e spesso guidato dall’algoritmo più che dalla sostanza. Il

dato invita a ripensare non tanto il “che cosa” raccontiamo, quanto il “come” e il “dove”

lo presentiamo, per trasformare una fruizione distratta e superficiale in un impegno

consapevole e duraturo.

In questo scenario si delinea un ecosistema duale: la televisione mantiene una solida

leadership – oltre la metà del pubblico la considera fonte primaria, nonostante un lento

declino – mentre l’online fatica a trovare slancio, fermandosi a livelli inferiori rispetto

ai principali paesi di riferimento. Non si tratta di rifiuto tecnologico, ma di abitudini

radicate nella centralità storica del mezzo televisivo. Eppure emergono eccezioni

virtuose: alcune testate native digitali hanno conquistato un pubblico significativo

grazie a formati agili, community profilate e strategie mirate sulle piattaforme,

dimostrando che l’innovazione può ancora prosperare in un mercato maturo. Ci sono

inoltre esempi di testate storiche che, rinnovandosi, continuano a soddisfare i loro

lettori tradizionali e a conquistarne di nuovi.

La fiducia nell’informazione risale lievemente al 36%, restando però su livelli

preoccupanti e premiando soprattutto le testate percepite come meno schierate e più

obiettive. Allo stesso tempo, cresce l’allarme verso influencer e figure politiche come

vettori di disinformazione, un segnale che evidenzia come la sfiducia non sia diretta

solo contro il giornalismo tradizionale, ma investa l’intero ecosistema informativo. In

questo contesto è urgente un piano integrato di news literacy e moderazione dei

contenuti, incentrato su trasparenza delle fonti e verifica dei fatti: non bastano algoritmi

o politiche di rimozione più severe, servono anche percorsi formativi accessibili e

capillari. I nostri dati confermano che solo una quota marginale di italiani ha

partecipato a iniziative di alfabetizzazione mediatica, un gap che ci colloca indietro

rispetto ad altri paesi europei e rende più difficile spezzare il circolo vizioso tra sfiducia

e disinformazione.

Con l’81% degli italiani interessati all’informazione di prossimità e la cronaca nera in

testa con il 58%, le testate locali dispongono di una leva strategica per riconquistare il

pubblico. In ambiti dove le grandi piattaforme digitali faticano a garantire coperture

capillari, il giornalismo di prossimità può valorizzare il rapporto diretto con le fonti,

raccontare storie concrete e restituire un senso di comunità. Questa presenza “sul

campo” diventa un laboratorio ideale per sperimentare nuovi formati e modelli di

engagement, fondati sulla fiducia reciproca tra lettori e giornalisti.

I risultati principali dell’indagine di quest’anno sono riassunti nei seguenti punti:

Interesse e frequenza di fruizione delle notizie CAPITOLO 1

L’interesse degli italiani per le notizie è diminuito anche quest’anno,

attestandosi al 39% di chi si dichiara molto o estremamente interessato: un calo

costante dal 74% registrato nel 2016, pari a 35 punti in nove anni.

Il confronto con cinque paesi benchmark evidenzia in Italia il calo più drastico

e un livello di interesse tra i più bassi: solo Regno Unito e Francia registrano

percentuali comparabili, ma con diminuzioni più moderate.

Uomini, anziani e persone con livelli di reddito e istruzione elevati mostrano

maggiore interesse per le notizie. Anche chi si colloca a sinistra registra un

interesse particolarmente marcato.

Nonostante l’interesse in calo, gli italiani consultano spesso le notizie: il 59% lo

fa più volte al giorno, delineando un “paradosso italiano”: siamo ultimi per

interesse ma secondi per frequenza di fruizione, dietro la Finlandia.

Fonti di informazione CAPITOLO 1

La TV rimane un importante punto di riferimento per gli italiani: il 66% la usa

settimanalmente e il 51% la considera la propria fonte principale. Tra i media

online, i social guidano al 17%, seguiti da testate native digitali e giornalisti

indipendenti al 9%, mentre i siti di quotidiani e di testate radiotelevisive si

fermano all’8% e al 5%. La carta stampata è fonte principale solo per il 2%.

L’Italia è l’unico tra i sei paesi in cui la TV è la fonte principale. Ultimo nell’uso

dei media cartacei, il nostro Paese si distingue per il ricorso a testate native

digitali e giornalisti alternativi. L’uso di fonti online, tuttavia, è inferiore a tutti gli

altri mercati tranne la Francia.

Podcast e chatbot di intelligenza artificiale si affermano come fonti aggiuntive

(usati settimanalmente dal 6% e dal 4%), ma restano fonte principale per una

quota trascurabile di italiani (1%).

L’uso settimanale delle fonti informative mostra un calo in tutti i media: la TV

scende al 65% (era all’85% nel 2017) e le fonti online al 66% (dall’81%), mentre

radio e stampa cartacea registrano riduzioni ancora più marcate.

Tra le fonti online, l’impiego di social media diminuisce, l’accesso tramite siti e

app di emittenti radiotelevisive si riduce di un terzo rispetto al 2017 e quello dei

quotidiani web quasi si dimezza, mentre le testate native digitali e giornalisti

indipendenti resistono con solo un lieve calo.

Modalità d’accesso e interazione con le notizie CAPITOLO 1

L’accesso diretto ai siti e app delle testate è calato dal 27% del 2017 al 16%

del 2025, sebbene mostri una lieve ripresa rispetto all’anno scorso.

Sempre più rilevante è invece l’accesso alle notizie tramite l’intermediazione di

piattaforme terze: motori di ricerca (che passano dal 17% al 20%), social media

(dal 20% al 22%) e aggregatori (dal 3% al 9%), mentre newsletter ed e-mail

scendono al 4%.

Solo il 13% degli italiani riceve notifiche di notizie sui propri dispositivi. Quasi la

metà di chi non le riceve le ha disattivate, soprattutto perché erano troppe o

poco utili, evidenziando l’importanza di migliorare la qualità delle notifiche

stesse.

L’interazione con le notizie è diminuita: il 71% compie oggi una qualche forma

di interazione (era il 77% nel 2024), con un calo marcato di commenti e

condivisioni sui social e un declino anche nelle conversazioni di persona.

Restano più coinvolti i giovani e chi si colloca a sinistra.

Fiducia nelle notizie CAPITOLO 2

La fiducia nelle notizie in Italia risale lievemente al 36% nel 2025, due punti in

più rispetto all’anno scorso, ma resta su livelli complessivamente bassi.

Le donne (38%) mostrano maggiore fiducia nelle notizie rispetto agli uomini

(33%). Politicamente, la fiducia è più elevata tra chi si colloca nel centrosinistra

e nel centrodestra, mentre registra un calo tra chi si definisce centrista.

Chi usa TV (43%) e siti di testate radiotelevisive (40%) mostra maggiore fiducia

nelle notizie, mentre chi si affida a fonti non tradizionali (32%) e ai social media

(27%) registra valori più bassi.

I brand meno schierati godono di maggiore fiducia, mentre le testate con

connotazione politica forte incontrano più diffidenza da parte di utenti

politicamente orientati all’opposto. I giornali locali e regionali, invece, si

distinguono positivamente, confermando la vitalità dell’informazione di

prossimità.

Disinformazione CAPITOLO 2

La preoccupazione per la disinformazione online in Italia resta sostanzialmente

stabile, con un lieve aumento al 54% (+2 punti), e si attesta su livelli simili alla

Francia ma più bassi rispetto ad altri paesi, soprattutto rispetto agli Stati Uniti,

dove il timore è particolarmente elevato.

La preoccupazione aumenta con reddito e istruzione e risulta particolarmente

alta tra chi si colloca a sinistra (61%) o al centro (58%), mentre chi si dice di

destra mostra un livello di allarme decisamente più contenuto (47%).

Gli italiani considerano gli influencer (42%) e i politici nostrani (37%) le principali

fonti di disinformazione online; governi stranieri e attivisti raggiungono il 32%.

Preoccupa che il 28% ritenga i giornalisti potenziali veicoli di disinformazione,

più della gente comune (21%).

TikTok e Facebook sono ritenuti i canali più a rischio di disinformazione, e i più

giovani vedono Instagram e persino le conversazioni di persona come vettori

più pericolosi rispetto agli over 35.

Fact-checking, alfabetizzazione mediatica e moderazione online CAPITOLO

Per verificare notizie sospette, gli italiani si rivolgono soprattutto a fonti ufficiali,

motori di ricerca e testate di fiducia. Sorprende il limitato uso di siti di factchecking (appena superiore ai chatbot di IA) e il terzo posto delle testate

giornalistiche, mentre a livello globale sono al primo.

Solo il 17% degli italiani ha partecipato a iniziative di news literacy, ricevendo

formazione su come usare le notizie, un valore inferiore alla media globale e

sintomo di una carenza nel nostro sistema culturale e formativo.

In Italia il 40% ritiene che i social moderino troppo poco i contenuti dannosi o

offensivi, mentre il 22% giudica i controlli adeguati e il 13% li reputa eccessivi.

Over 35 e orientati a sinistra chiedono controlli più severi e maggiore rimozione.

News avoidance CAPITOLO 3

In Italia la tendenza a evitare deliberatamente le notizie scende al 33% (-3 punti

rispetto all’anno scorso), dopo oscillazioni tra il 28% e il 36% negli anni

precedenti; resta comunque al di sotto della media globale del 40%.

La news avoidance riguarda soprattutto chi ha reddito e istruzione più bassi,

mentre i giovani la praticano meno; politicamente, è meno frequente tra

centrodestra (25%) e centrosinistra (28%), più pronunciata tra chi ha posizioni

poloarizzate o centriste (34-35%) e raggiunge il 37% tra chi non si identifica.

I news avoiders optano per la disconnessione principalmente a causa di

sovraesposizione a guerre/conflitti (34%), impatto negativo sull’umore ed

eccesso di politica (31% ciascuno), esaurimento da flusso continuo di notizie

(29%) e crescente percezione di inaffidabilità delle fonti (27%). Motivazioni

secondarie includono la percezione di inutilità delle notizie, l’impossibilità di

influire sugli eventi e difficoltà di comprensione, mostrando come l’avoidance

sia una scelta consapevole contro stress emotivo e sovraccarico informativo.

Le donne evitano le notizie soprattutto per tutelare il benessere emotivo, mentre

gli uomini lo fanno per dubbi sulla loro credibilità e utilità. I giovani sono più

vulnerabili all’intensità emotiva, al sovraccarico informativo e alle difficoltà di

comprensione, mentre gli over 55 evitano soprattutto notizie su politica e

conflitti.

Performance delle testate CAPITOLO 4

Le testate televisive restano le più popolari offline, seppur con un calo

significativo del reach settimanale, mentre i quotidiani hanno subito una

contrazione più marcata, con il reach più o meno dimezzato tra il 2017 e il 2025

per tutte le testate rilevate.

Il ranking online, a differenza di quello offline, è meno dominato dalle testate

televisive e vede in primo piano anche testate native digitali e i siti di agenzie e

quotidiani. Fanpage, Tgcom24 (Mediaset) e Ansa sono le più consultate dal

pubblico digitale.

Anche l’audience online è calata per tutti tra il 2017 e il 2025: i siti di quotidiani

e riviste passano dal 74% al 51% e quelli delle televisioni commerciali dal 58%

al 39%. Più contenute le perdite per la Rai (dal 16% al 12%), e sorprende la

contrazione delle testate native digitali (dal 59% al 40%). Questo trend è

probabilmente dovuto al crescente disinteresse verso le notizie e alla

frammentazione verso media di nicchia.

Le testate native digitali e dei quotidiani online attirano soprattutto i più giovani,

mentre quelle televisive raggiungono prevalentemente gli over 35.

Politicamente, Ansa e Corriere della Sera risultano trasversali. La sinistra

predilige la Repubblica, il Fatto Quotidiano, Fanpage e il Post, mentre la destra

punta su Libero Quotidiano, il Giornale e Tgcom24 (Mediaset).

Pagamenti per le notizie CAPITOLO 4

Solo il 9% degli italiani ha pagato per accedere alle notizie online (−1 punto

rispetto al 2024), il livello più basso di sempre e fanalino di coda tra i paesi di

riferimento.

Chi paga per le notizie online è soprattutto un giovane uomo con reddito e

istruzione elevati, politicamente centrista o di centrosinistra, con alto interesse

per la politica e abituato a informarsi tramite testate tradizionali online.

Il 69% di chi non paga afferma che nessuna proposta lo convincerebbe a

cambiare idea, sottolineando barriere culturali legate a scarso interesse e

fiducia. Tra le opzioni che incoraggerebbero ad abbonarsi, solo il “bundle” che

permette l’accesso a più siti di news a un prezzo ragionevole ottiene consensi

(14%), mentre servizi extra e formule flessibili restano marginali.

Social media CAPITOLO 5

Facebook resta la piattaforma più usata per le notizie, ma il suo ruolo

informativo è in netta flessione: se nel 2020 il 56% degli utenti lo impiegava per

le news, oggi è il 36%, con un calo ancora più marcato tra gli under 35 (da 62%

a 21%).

Guadagnano invece terreno le piattaforme “visual”, usate ora dal 40% degli

italiani per informarsi: Instagram (22%) e YouTube (20%) mantengono il

primato, mentre TikTok cresce rapidamente (dal 2% al 10% in cinque anni),

spinto soprattutto dagli under 35.

Solo il 5% degli italiani usa X (Twitter) per informarsi (era il 10% fino al 2018)

e, a differenza degli Stati Uniti, non è particolarmente popolare tra il pubblico di

destra.

Pur essendo usate dall’85% degli italiani, le app di messaggistica servono per

informarsi solo al 26%. Il loro impiego per le news è in calo, con WhatsApp che

scende dal 27% al 21% e Telegram dal 9% al 6% tra 2023 e 2025.

Anche sui social il 52% degli utenti presta principalmente attenzione alle fonti

professionali (testate e giornalisti tradizionali e nativi digitali), il 37% si affida a

creator e personalità online e il 28% a contributi di persone comuni.