LA OVER BORDERS HALF MARATHON INCORONA L’AZZURRO MEUCCI E L’ETIOPE SIFEN, OLTRE 850 AL TRAGUARDO | Comunicato Stampa

COMUNICATO STAMPA

LA OVER BORDERS HALF MARATHON INCORONA L’AZZURRO MEUCCI E L’ETIOPE SIFEN

Il campione europeo trionfa sul percorso da Bibione a Lignano in 1h05’52”,

record della gara, precedendo il keniano Vincent Momanyi (1h06’45”) e

Alessandro Giacobazzi (1h06’50”). L’africana chiude in 1h21’30”, lasciandosi

alle spalle Alessia Tuccitto (1h22’36”) e Arianna Lutteri (1h26’09”). Oltre

850 atleti al traguardo

(Bibione/Lignano Sabbiadoro, 15 giugno 2025) Tra terra, cielo e mare, il più

veloce è l’azzurro Daniele Meucci. Il trentanovenne pisano dell’Esercito ha

vinto la seconda edizione della Over Borders Half Marathon, andata in scena

ieri sera sul percorso da Bibione a Lignano con il nuovo record di iscritti

(1.020) e oltre 850 classificati nel tempo massimo (3 ore). Meucci, campione

europeo a squadre della specialità l’anno scorso a Roma, ha chiuso in

1h05’52”, ampio record della gara. Nell’albo d’oro dell’evento organizzato

dal Running Team Conegliano, succede al keniano Elisha Rotich che l’anno

scorso, sul percorso inverso (da Lignano a Bibione), aveva fermato il

cronometro a 1h09’33”. Piazze d’onore per il kenyano Vincent Ntabo Momanyi

(1h06’45”) e Alessandro Giacobazzi (1h06’50”).

Dopo un’iniziale fase di studio, la gara è entrata nel vivo attorno al

decimo chilometro, poco prima del passaggio sul Tagliamento, quando Meucci

ha allungato, frantumando il gruppo dei battistrada. L’unico a seguirlo è

stato il marocchino Hicham Bofars, che però nulla ha potuto su un successivo

cambio di ritmo dell’azzurro. “Arrivo da un lungo periodo d’allenamento e ho

voluto svolgere un test per capire a che punto sono della preparazione – ha

commentato Meucci subito dopo aver tagliato il traguardo in Lungomare

Trieste -. E’ stata una gara dura a causa del caldo e dei lunghi tratti di

sterrato, ma il percorso è veramente suggestivo e sono soddisfatto del

risultato. Ho corso e vinto d’esperienza, quarant’anni servono a qualcosa ”.

Senza storia la gara femminile, vinta dalla ventenne etiope Kidane Melka

Sifen in 1h21’30”. A completare il podio un duo tutto italiano, formato da

Alessia Tuccitto (Caivano Runners, 1h22’36”) e Arianna Lutteri (Team KM

Sport, 1h26’09”). “Sono partita prudente, pensando di fare una gara in

progressione. Ma sul più bello ho iniziato a soffrire il caldo e sono andata

in crisi. Di più non potevo fare. E’ un’esperienza che mi farà crescere e

tornerà utile per il futuro”, le parole della siracusana Tuccitto,

campionessa italiana di maratona nel 2024.

Particolarmente apprezzato il percorso di gara che, lungo i canonici 21,097

km, ha offerto anche l’attraversamento della pineta di Bibione e splendide

vedute sulla Laguna di Marano. L’Over Borders Half Marathon ha congiunto

idealmente anche due fari: quello che a Bibione caratterizza l’area di

pregio naturalistico compresa tra la foce del Tagliamento e la zona del Lido

dei Pini e quello che, sulla punta più a est di Lignano Sabbiadoro, segnala

l’ingresso nella Laguna di Marano.

Positivo il bilancio organizzativo: “E’ andato tutto per il meglio – ha

detto Maurizio Simonetti, presidente del Running Team Conegliano -.

Ringrazio le amministrazioni comunali di San Michele al Tagliamento e

Lignano Sabbiadoro che ci hanno supportato alla grande. Siamo riusciti a

coinvolgere un atleta del livello di Daniele Meucci e la gara è

indubbiamente cresciuta, basti pensare che ben sei atleti sono scesi sotto

il tempo realizzato l’anno scorso da Rotich. Ma, al di là degli aspetti

prettamente agonistici, la Over Borders Half Marathon è stata ancora una

volta una grande occasione di promozione del territorio. L’evento ha ampi

margini di crescita. Diamo appuntamento a tutti all’edizione 2026, quando il

percorso verrà nuovamente invertito: partenza a Lignano e arrivo a Bibione”.

RISULTATI. Uomini: 1. Daniele Meucci (Esercito) 1h05’52”, 2. Vincent Ntabo

Momanyi (Ken) 1h06’45”, 3. Alessandro Giacobazzi (Aeronautica) 1h06’50”, 4.

Lhoussaine Oukhrid (AT Running) 1h07’43”, 5. Hicham Bofars (Mar) 1h08’17”,

6. Abdoullah Bamoussa (Atl. San Biagio) 1h09’01”, 7. Roba Yadete Gebre (Eti)

1h11’09”, 8. Yassine Rachik (Fiamme Oro Padova) 1h11’17”, 9. Ishmael

Chelanga Kalale (Ken) 1h12’23”, 10., Claudio Marco Mazzola (Team Km Sport)

1h13’25”. Donne: 1. Kidane Melka Sifen (Eti) 1h21’30”, 2. Alessia Tuccitto

(Caivano Runners) 1h22’36”, 3. Arianna Lutteri (Team Km Sport) 1h26’09”, 4.

Mariangela Stringaro (Keep Moving) 1h28’38”, 5. Lucrezia Salvi (Gp Livenza

Sacile) 1h34’16”, 6. Paola Doro (Nuova Atletica Roncade) 1h35’53”, 7. Chiara

Zonzin (Assindustria Sport) 1h42’18”, 8. Gaia Morandotti (Sg Squad)

1h42’32”, 9. Martina Gobbi 1h43’04”, 10. Elena Fabiani (Grottini Team

Recanati) 1h43’21”. CLASSIFICHE

In allegato, foto della Over Borders Half Marathon (credito: Roberta

Radini).

