GOLF – ALPS TOUR: Vecchi Fossa vince in Francia ed è leader dell’Ordine di Merito

Alps Tour: Vecchi Fossa vince l’Open International de la Mirabelle d’Or

A pochi giorni dal successo in Spagna di Andrea Romano, a Metz arriva la seconda vittoria consecutiva italiana sull’Alps Tour. Vecchi Fossa, 30enne di Reggio Emilia, conquista il quarto titolo sul circuito e vola in vetta all’Ordine di Merito. In Francia dominio azzurro completato dal secondo posto di Luca Memeo

Jacopo Vecchi Fossa, con 197 (66 63 68; -13) colpi, ha vinto l’Open International de la Mirabelle d’Or, torneo dell’Alps Tour disputato in Francia, a Metz, sul percorso Golf Domaine de la Grange Aux Ormes. È il secondo successo consecutivo italiano a pochi giorni dal titolo conquistato da Andrea Romano in Spagna, nell’Andalucia-Roquetas de Mar. Vecchi Fossa, salito in vetta al termine del secondo round, ha tenuto a distanza gli avversari anche nelle ultime 18 buche. Fra i suoi inseguitori più agguerriti, Luca Memeo, secondo classificato, con 198 (-12) a un solo colpo di distanza e il francese Julien Quesne, terzo con 199 (-11). Nel torneo di Metz, arrivato alla 22esima edizione, ottima prova anche di Flavio Michetti, quarto, con 200 (-10), Mattia Comotti, settimo con 201 (-9), Davide Buchi, 8° con 202 (-8).

Per Vecchi Fossa quarto titolo sul circuito – Vecchi Fossa, 30enne di Reggio Emilia testimonial di lancio dell’Italian Pro Tour 2025, conquista il quarto trofeo sull’Alps Tour dopo l’Italy Alps Open nel 2020 e nel 2021 l’Abruzzo Alps Open e il Golf Nazionale Alps Open. Nel suo curriculum anche il primo posto nell’Ordine di Merito dell’Alps Tour 2021, due successi nel Campionato Nazionale Open (2018 e 2021) e due titoli nel Campionato PGAI (2019 e 2023). Con la vittoria in Francia, Vecchi Fossa guadagna 6.200 euro dal montepremi di 42.500 e scatta in testa all’Ordine di merito, rafforzando così le sue ambizioni per conquistare uno dei cinque pass per giocare nel 2026 sull’HotelPlanner Tour, il secondo circuito europeo maschile.

