Comunicato stampa FISE del 15 giugno 2025 – Sport Equestri-Salto ostacoli: Splendido bronzo per l’Italia con Marco Nava all’Europeo Veterans 2025

(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 COMUNICATO STAMPA

Salto ostacoli: Splendido bronzo per l’Italia con Marco Nava all’Europeo Veterans 2025 (

http://www.fise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21092:salto-ostacoli-splendido-bronzo-per-l’italia-con-marco-nava-all-europeo-veterans-2025&catid=23:salto-ostacoli&Itemid=1189&idU=1&acm=91759_584

A vincere il titolo è stato lo spagnolo Uson Olaso. Con l’oro a squadre e il bronzo individuale di Nava le medaglie dell’Italia nei Campionati

Europei Veterani sono diventate dieci

Assegnate oggi, domenica 15 giugno, all’Horses Riiera Resort di San Giovanni in Marignano (RN) le medaglie individuali nei FEI Jumping European

Championship for Veterans 2025.

Dopo la finale a squadre di venerdì che ha visto la vittoria dell’Italia davanti alla Francia e alla Gran Bretagna, stamattina i migliori 20 binomi

della classifica provvisoria dopo due giornate…

Leggi tutto (

http://www.fise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21092:salto-ostacoli-splendido-bronzo-per-l’italia-con-marco-nava-all-europeo-veterans-2025&catid=23:salto-ostacoli&Itemid=1189&acm=91759_584

Salto ostacoli. Azzurri portentosi con tre vittorie in Gran Premio: Bassi, Casadei e Garofalo (

http://www.fise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21093:salto-ostacoli-azzurri-portentosi-con-tre-vittorie-in-gran-premio-bassi,-casadei-e-garofalo&catid=23:salto-ostacoli&Itemid=1189&idU=1&acm=91759_584

Ieri bella prova di Guido Grimaldi nel GP di St Tropez

Fine settimana da in corniciare per il salto ostacoli azzurro con tre successi nei Gran Premi dei CSI disputati oggi, domenica 15 giugno, all’estero

e in Italia.

La vittoria più prestigiosa è senz’altro quella ottenuta nel GP dello CSIO4* di Sopot, in Polonia, grazia ad un binomio tutto italiano composto da

Giacomo Bassi e da Cape Cod.

Il cavaliere azzurro ha completato le due manches della gara con ostacoli a 1 metro e 60 (41 partenti; 11 in barrage) in maniera impeccabile e veloce

(0/0;…

Leggi tutto (

http://www.fise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21093:salto-ostacoli-azzurri-portentosi-con-tre-vittorie-in-gran-premio-bassi,-casadei-e-garofalo&catid=23:salto-ostacoli&Itemid=1189&acm=91759_584