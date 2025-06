[Università di Verona] Veronetta Contemporanea Festival Gli eventi di domenica 15 e lunedì 16 giugno

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

Verona, 13 giugno 202

Comunicato stampa

Veronetta Contemporanea Festival

Gli eventi di domenica 15 e lunedì 16 giugno

Il Veronetta Contemporanea Festival, organizzato dall’università di Verona, con l’Accademia Filarmonica e il Comune di Verona, in collaborazione con l’Esu e Agsm-Aim e con il sostegno di Biscardo vini e Medianet, prosegue domenica 15 giugno con una giornata interamente dedicata al progetto “Veranotte: immaginazioni convergenti” un percorso di attivazione degli abitanti e protagonismo di quartiere, aperto ad adulti, giovani e bambini e sviluppato in diversi appuntamenti che scandiranno l’intera giornata.

Dalle 10 alle 13 e poi dalle 16 alle 19, nella corte antistante al polo Santa Marta, i partecipanti saranno coinvolti in delle sessioni di pittura urbana e creazione di scenografie; a seguire, dalle 21, con punto di ritrovo a Palazzo Bocca Trezza, via XX settembre e Piazza S. Toscana faranno da palco ad un’azione scenica partecipata con gli abitanti e per gli abitanti di Veronetta. L’iniziativa è interamente a cura dell’associazione di promozione sociale Polimorfica Aps.

Lunedì 16, si inizia alle 18.15 con il talk “Libertà vo cercando: arte, cultura e lavoro nel carcere di Montorio”: interverranno l’attore Alessandro Anderloni, Elena Brigo di Panta Rei, cooperativa sociale impegnata nel recovery di persone con disagio mentale attraverso la creazione di veri posti di lavoro, che cura il punto ristoro del festival, Federica Collato, della cooperativa Reverse, che, attraverso il progetto Fatto in carcere, ha dato forma agli allestimenti della manifestazione con prodotti realizzati nel corso di un laboratorio di economia carceraria, e Ivan Salvadori, docente di Diritto penale dell’ateneo scaligero.

Alle 21.15, la corte ovest del polo ospiterà un secondo concerto a cura dell’Accademia Filarmonica di Verona. Lo spettacolo, “ContrappuntInDuo”, del Duo Dillon –Torquati, con Francesco Dillon al violoncello e Emanuele Torquati al pianoforte, porterà in Veronetta le musiche di Ghisi, Berio, Filidei, Borzelli, Sciarrino, Urquiza. L’ingresso al concerto è gratuito, previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti (dove non altrimenti indicato).

Il programma potrebbe subire variazioni in caso di maltempo, per rimanere aggiornati, consultare la pagina dedicata https://www.univr.it/it/veronettacontemporanea/.

