14 Giugno 2025

Superbike, On. Colombo (FdI): "Mattinata emozionante a Misano, orgoglio italiano nel motorsport"

“Una mattinata bellissima e adrenalinica al Misano World Circuit Marco Simoncelli, in occasione del Mondiale Superbike, insieme a Diego Pensalfini e Giulio Mignani. Un’esperienza coinvolgente che conferma, ancora una volta, quanto il motorsport rappresenti un’eccellenza italiana nel mondo e un patrimonio sportivo, tecnico e umano di altissimo livello. Ringrazio Davide Bulega e Jgor Antonelli per la calorosa ospitalità offerta dalla KTW (Key To Win), realtà che lavora con passione alla crescita dei nostri giovani talenti. A loro e ai piloti Nicolò Bulega e Niccolò Antonelli rivolgo un sentito in bocca al lupo per una stagione ricca di soddisfazioni. Sostenere lo sport italiano – prosegue Colombo – significa valorizzare competenze, sacrificio e determinazione: qualità che incarnano perfettamente lo spirito del nostro Paese.”

“Il motorsport – conclude – merita attenzione e supporto istituzionale: non solo per i risultati sportivi, ma anche per l’indotto economico e occupazionale che genera, e per la capacità di ispirare le nuove generazioni.”

