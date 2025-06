On. Ida Carmina presentata interrogazione parlamentare sui ritardi delle liste di attesa nella sanità siciliana

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 On. Ida Carmina (M5s): Sicilia, sanità al collasso: “Liste d’attesa infinite e diritti calpestati. Presentata interrogazione parlamentare: pronti a scendere in piazza con il Presidente Conte”

La situazione della sanità in Sicilia è intollerabile. La lesione del diritto alle cure costituzionalmente garantito, è ormai quotidiana. Per questo ho deciso di depositare l’ennesima interrogazione parlamentare al Ministro della Salute per denunciare la clamorosa inapplicazione di una norma che dovrebbe garantire il diritto ad accedere alle prestazioni in regime intramoenia a carico del Servizio Sanitario Nazionale qualora i tempi d’attesa non vengano rispettati.

Un diritto ancora oggi completamente negato ai cittadini, ostacolato da burocrazia asfissiante, opacità negli sportelli CUP e dall’inerzia complice di chi dovrebbe garantire l’accesso alle cure. A pagare il prezzo di questa incapacità politica sono i cittadini più fragili, costretti ad aspettare mesi, a volte anni, per visite essenziali, mentre chi può permetterselo ricorre alla sanità privata.

Un modello sanitario classista, costruito sull’ingiustizia. Nonostante fondi straordinari statali assegnati negli ultimi anni, ci sono oltre 200.000 prestazioni arretrate.

Una situazione che testimonia il fallimento delle direzioni generali delle aziende sanitarie, a cui spettava il compito di tradurre le risorse in servizi concreti per i cittadini. Chi non raggiunge gli obiettivi deve essere rimosso.

Non si può più tollerare una sanità affidata a manager incapaci di ridurre le liste d’attesa, di pubblicare i tempi reali o di utilizzare strumenti previsti dalla legge. Abbiamo chiesto al Ministro di avviare un’indagine amministrativa nazionale e abbiamo proposto l’introduzione di una clausola di decadenza automatica per i direttori generali inadempienti. Ma non ci fermeremo qui.

Domenica scenderemo in piazza a Palermo organizzati in corteo per rivendicare il diritto alla sanità pubblica universale, oggi minacciata da tagli, scandali e abbandono. Le cure non possono e non devono essere un privilegio di chi ha soldi in tasca. La deriva delle destre al governo sta affossando la sanità pubblica, lasciando soli i cittadini in difficoltà”.

Lo afferma con una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina.