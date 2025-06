(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Iran. Maullu (FdI): Dove erano Conte e Renzi ?

“Oggi in Parlamento in occasione dell’informativa del ministro Tajani senza stupore abbiamo ancora una volta verificato la distanza, tra il centrodestra, il governo e l’opposizione capitanata dal duo balneare Conte-Renzi. Noi presenti ad ascoltare l’attenta e completa analisi degli eventi delle ultime ore in Iran, illustrata dal ministro Tajani, loro probabilmente a Capalbio o in qualche altra amena località. Forse per loro il week end è sacro anche quando accadono fatti di una portata così rilevante come quelli di Iran e Israele. Un comportamento davvero inaccettabile che svilisce il Parlamento e le istituzioni. Invece, dobbiamo ringraziare il governo Meloni e il ministro Tajani per aver tempestivamente raccolto le richieste di chiarimenti e garantito un’approfondita disanima degli eventi. Ribadiamo l’impegno a ricercare la pace e favorire la via diplomatica, su cui il governo Meloni sta lavorando da sempre con impegno”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Stefano Maullu, componente della Commissione Esteri.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati