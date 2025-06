Comunicato stampa FISE del 14 giugno 2025 – Sport Equestri-Campionati Europei di salto ostacoli di La Coruña: ecco la ‘long list’ degli azzurri

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

Campionati Europei di salto ostacoli di La Coruña: ecco la ‘long list’ degli azzurri (

La Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il Dipartimento Salto ostacoli, ha ufficializzato i nomi degli azzurri inseriti nella ‘long

list’ in vista dei Campionati Europei senior in programma a La Coruña (A Coruña), in Spagna, dal 16-20 luglio 2025.

Su indicazione del Selezionatore Tecnico sono stati individuati 9 atleti con 10 cavalli. Si tratta di (in ordine alfabetico):

1° graduato dell’Aeronautica Militare Emilio Bicocchi con Excaliburg;

Piergiorgio Bucci con Hantano e Kiss Me Fabulesse;

Emanuele Camilli con Chacco’s Girlstar;

carabiniere…

