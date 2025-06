(ARC) Trasporti: Amirante, a Udine potenziate linee urbane 81 e 82

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 Dal 16 giugno corse pi? frequenti e nuovi tracciati. Biglietti

giornalieri a 0,50 euro fino a fine anno

Trieste, 14 giu – “A partire da luned? 16 giugno, le linee

urbane 81 e 82 del servizio di trasporto pubblico di Udine

saranno oggetto di un significativo aggiornamento, volto a

rendere ancora pi? capillari, efficienti e sostenibili i

collegamenti tra i parcheggi scambiatori e il centro cittadino.

Le due direttrici, pensate per favorire l’accessibilit? al cuore

della citt? da nord e da ovest, saranno potenziate con

miglioramenti nei percorsi e nella frequenza delle corse, in

particolare nella fascia mattutina, cos? da rispondere in modo

pi? puntuale alle esigenze dei pendolari, degli studenti e degli

utenti abituali”.

Lo ha comunicato l’assessore regionale alle Infrastrutture e

Territorio Cristina Amirante, sottolineando che “questi

interventi, resi possibili grazie alla collaborazione tra

Regione, Comune di Udine e Tpl Fvg, si inseriscono in una

strategia pi? ampia volta a promuovere la mobilit? sostenibile,

l’intermodalit? e un accesso intelligente alla citt?. Scegliere

il trasporto pubblico significa alleggerire il traffico, ridurre

l’inquinamento e valorizzare gli investimenti in infrastrutture

urbane pensati per una mobilit? efficiente e rispettosa

dell’ambiente”.

Le linee 81 e 82 sono operate con bus elettrici a zero emissioni

e a dimensioni ridotte, adatti a muoversi con agilit? nei

quartieri cittadini pi? frequentati. Per incentivare l’utilizzo

del servizio e far conoscere i vantaggi dei nuovi collegamenti,

continua fino a fine anno la promozione del biglietto giornaliero

al costo simbolico di 0,50 euro.

Entrando nel dettaglio delle modifiche in vigore da luned?, la

linea 82 collegher? la zona ovest della citt? – in particolare i

parcheggi gratuiti dell’area commerciale del Centro studi – con

il centro cittadino e, novit? assoluta, la stazione ferroviaria.

Le corse si intensificano con una frequenza ogni 30 minuti da

luned? a sabato, nella fascia 7.30-19.00, con ampliamento delle

corse mattutine per favorire gli spostamenti casa-lavoro. Il

nuovo tracciato include via Gorghi e via Aquileia, migliorando

l’interconnessione con le altre linee urbane (2, 4, 5, 6, 10, 11)

e con la rete ferroviaria ed extraurbana.

Per quanto riguarda la linea 81, resta invariato il tracciato che

collega via Colugna a piazza San Cristoforo, ma aumenta la

frequenza: una corsa ogni 20 minuti, da luned? a sabato, nella

fascia oraria 8.30-18.30. La linea rappresenta una soluzione

pratica per chi si muove dalla zona nord di Udine verso il

centro, con possibilit? di interscambio in zona Chiavris con le

linee urbane 2 e 3 e con le principali direttrici extraurbane.

Nell’ambito della riorganizzazione dei servizi sperimentali, il

Comune di Udine ha inoltre disposto l’introduzione di una nuova

fermata della linea 1 in via Aquileia, nei pressi della farmacia,

per agevolare l’utenza che utilizza il trasporto pubblico per le

commissioni quotidiane.

ARC/PAU/ma

141100 GIU 25