(ARC) Eventi: Scoccimarro, Aquileia ponte tra Occidente e Oriente cristiano

Sede, cardinale Pietro Parolin.

Trieste, 14 giu – “Durante l’incontro con il cardinale Pietro

Parolin – che ha voluto rivolgere un saluto e un ringraziamento

anche agli amministratori regionali e al governatore Fedriga per

l’attenzione dimostrata – sono emerse riflessioni significative

sia di carattere teologico sia progettuale. In dialogo con i suoi

pi? stretti collaboratori e con il sindaco di Aquileia, si ?

condivisa l’idea di valorizzare la vocazione cristiana storica di

Aquileia, riaffermando il suo ruolo nella storia della Chiesa”.

Lo ha detto oggi ad Aquileia l’assessore regionale alla Difesa

dell’ambiente Fabio Scoccimarro in occasione del pellegrinaggio

giubilare delle facolt? teologiche delle Tre Venezie, che ha

visto la partecipazione del segretario di Stato della Santa Sede,

cardinale Pietro Parolin.

Come ha ricordato il rappresentante della Giunta regionale,

Aquileia infatti, fu – a seguito del Concilio di Nicea del 325

d.C. – la prima grande Chiesa dell’Occidente, un punto da cui si

irradiava la fede verso le altre comunit? cristiane.

“In un mondo attuale – ha detto l’assessore – attraversato da

conflitti e tensioni, questa antica missione potrebbe oggi

tradursi in una nuova apertura verso l’Oriente cristiano, a

partire da Alessandria d’Egitto, dove sono in corso

interlocuzioni tra le due Chiese. In tale prospettiva, la Regione

pu? svolgere un ruolo importante di mediazione e promozione della

comprensione tra culture e popoli diversi, nel pieno rispetto

delle reciproche fedi, religioni e tradizioni”.

Come ha aggiunto Scoccimarro, l’idea, condivisa con il sindaco di

Aquileia a margine del pranzo con il cardinale Parolin, ? quella

di rilanciare un progetto non solo spirituale ma anche

storico-culturale.

“Aquileia, infatti, non ? stata soltanto la seconda citt?

dell’Impero romano dopo Roma, ma nel secolo scorso, ha avuto un

ruolo simbolico – ha concluso l’assessore – anche immediatamente

dopo la Prima guerra mondiale. Proprio dalla sua stazione

ferroviaria part? la salma del Milite Ignoto: un evento dal forte

significato per la memoria nazionale”.

