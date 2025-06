(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 16 A DOMENICA 22 GIUGNO 2025

Lunedì 16 giugno

Malta, il presidente Cirio presiede la Commissione Econ e partecipa alla conferenza sull’intelligenza artificiale generativa

Ore 9.30, Genova, Palazzo San Giorgio, l’ a ssessore Bussalino interviene all’ assemblea pubblica Assagenti “80 anni al confine fra terra e mare”

Ore 9.30, Parigi, Palais de Luxemburg, l’ assessore Chiarelli interviene al congresso sul turismo transnazionale Italia-Francia

Ore 12, Casale Monferrato (AL), Ospedale Santo Spirito, Salone di rappresentanza, gli assessori Gabusi e Riboldi intervengono alla presentazione del progetto Move Care, che vuole facilitare l’accesso agli screening oncologici mediante un innovativo servizio di trasporto pubblico a chiamata

Ore 13, Roma, Palazzo Brancaccio, Spazio Field, l’ assessore Bongioanni partecipa all’evento “Alta Langa Roma”

Ore 14, Alessandria, Palazzo Ghilini, l’ a ssessore Bussalino interviene al convegno “Aree Bianche… Le Prospettive”

Ore 15.30, Torino, ITS Agroalimentare, via Pianezza 110, il vicepresidente Chiorino e il sottosegretario Porchietto partecipano all’inaugurazione della nuova sede dell’ITS Academy Agroalimentare

O re 16.15, Alessandria, Camera di Commercio di Alessandria-Asti, via Vochieri 58, l’ a ssessore Bussalino parteciperà alla c onferenza s tampa “Aperto per Cultura e Festa di Borgo”

O re 17.30, Strasburgo (Francia), l’ assessore Tronzano interviene alla c onf erenza d é ll’ All e an za delle Regioni dove si producono automobili

Martedì 17 giugno

Malta, il presidente Cirio partecipa al convegno “Utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per migliorare l’istruzione, l’occupazione e la sostenibilità ambientale”

Parigi, l’ assessore Tronzano partecipa agli eventi del Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio “Le Bourget Paris Airshow”

Ore 9.30, Beinasco (TO), CFP Don Bosco, viale Risorgimento 5, il vicepresidente Chiorino partecipa all’inaugurazione del CFP

Ore 9.30, Alpe Devero (VB), il sottosegretario Preioni partecipa alla Giornata di scambio dei due Parchi” Lanschaftspark Binntal e Parco naturale Veglia Devero

Ore 11.30, Roma, Ministero degli Affari europei, il s ottosegretario Porchietto partecipa ad incontro instituzionale

Ore 12,15, Napoli, Stazione Marittima,Centro congressi, l’ assessore Riboldi partecipa in qualità di relatore agli Stati generali della prevenzione

O re 16, Torino, TELT, via Nizza 40, l ’a ssessore Bussalino partecip a alla c onferenza s tampa sul la 68 a riunione della C onferenza intergovernativa sulla Torino-Lione

Ore 19, Reggia di Venaria (TO), il presidente Cirio, l’ assessore Chiarelli e i l s ottosegretario Porchietto partecipano al Media Dinner del “World 50 best Restaurant 2025”

Mercoledì 18 giugno

Parigi, l’ assessore Tronzano partecipa agli eventi del Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio “Le Bourget Paris Airshow”

Ore 10, Torino, OGR, corso Castelfidardo 22, il presidente Cirio partecipa alla conferenza stampa di presentazione del “The World’s 50 Best Restaurants 2025”

Ore 14.30, Torino, piazza Castello, il presidente Cirio partecipa al congresso “No ai lavoratori fantasma” organizzato dalla UIL Piemonte

Ore 14.30 Stresa (VB), Grand Hotel des Iles Borromées, il sottosegretario Preioni partecipa alla conferenza stampa sull’avvio dell’iter per la candidatura delle Isole Borromee a Patrimonio Unesco

Ore 18, Chieri (TO), Auditorium Chiosso, via Conceria 2, il presidente Cirio partecipa alla presentazione del bilancio di missione del Cottolengo Hospice

Ore 19, Milano, Consolato generale degli Stati Uniti, il s ottosegretario Porchietto partecipa alla celebrazione del 249° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti

Ore 19.30, Gassino Torinese (TO), Villa Bria, strada Bussolino 149, l’ assessore Chiarelli partecipa all’evento “ Chef feast” in occasione del “The World’s 50 Best Restaurants 2025”

Giovedì 19 giugno

Carinzia (Austria), il presidente Cirio presiede la Commissione Econ

Ore 10, Torino, piazza Castello, l’ a ssessore Tronzano interviene al convegno “No ai lavoratori fantasma”

Ore 11, Frossasco (TO), Museo regionale dell’emigrazione dei piemontesi nel mondo, piazza Donatori di Sangue 1, l’ assessore Marrone e il s ottosegretario Porchietto partecipano all’inaugurazione del riallestimento del Museo

Ore 14, Torino, l’ assessore Riboldi porta il videosaluto al convegno nazionale Uneba “Il lavoro tra professionalità e valore etico della cura – Oltre il lavoro, oltre la professione, oltre l’erogazione dei servizi”

Ore 18, Torino, Lingotto Fiere, via Nizza 294, l’ assessore Chiarelli partecipa al red carpet e alla cerimonia di premiazione del “The World’s 50 Best Restaurants 2025”

Ore 18.30, Cuneo, Confapi, via Roma 4, il vicepresidente Chiorino partecipa all’incontro “Le sfide del futuro per le PMI. Tra innovazione, cambiamento e passaggio generazionale”

O re 19.30, Torino, Museo Nazionale dell’Automobile, c orso Unità d’Italia 40, l’ assessore Tronzano presenzia all’apertura della mostra “Ultraleggera: a design journey with Marcello Gandini between Italy and Qatar”

Ore 20, Torino, Nh Santo Stefano, il s ottosegretario Porchietto partecipa alla cena conviviale in occasione dell’assemblea degli iscritti 2025 dell’Ordine dei consulenti del lavoro

Venerdì 20 giugno

Carinzia (Austria), il presidente Cirio partecipa al convegno della Commissione Econ sulle Regioni sostenibili e competitive nell’UE

Ore 9.45, Verbania, Teatro Il Maggiore, il sottosegretario Preioni partecipa alla presentazione del progetto Interreg Libervie

Ore 10, Torino, Grattacielo Piemonte, il vicepresidente Chiorino partecipa alla presentazione della Legge Smuraglia

Ore 11, Alessandria, corso Acqui 402, l’ a ssessore Bussalino interviene al Giuramento degli allievi della Polizia di Stato

Ore 11, Torino, Museo regionale di Scienze naturali, via Accademia Albertina 15, l’ assessore Chiarelli interviene alla conferenza stampa sulla Fiera internazionale del Tartufo bianco di Alba

Ore 12.30, Torino, Hotel NH Collection Torino, piazza Carlo Emanuele II 15, l’ assessore Chiarelli partecipa al Closing Party del “The World’s 50 Best Restaurants 2025”

Ore 13, Orbassano (TO), AOU San Luigi Gonzaga, l’ assessore Riboldi partecipa alle celebrazioni del Santo patrono dell’ospedale

Ore 17, Ovada (AL), Salone Padre Giancarlo, l’ assessore Riboldi partecipa all’evento “30 anni di oncologia in Ovada – 25 anni dalla prima conferenza nazionale del volontariato in oncologia”

Ore 17, Neive (C N ), corso Scagliola 213, l ’ assessore Bongioanni partecipa all’incontro dei soci di Ascopiemonte ( p roduttori frutta a guscio)

Ore 17.30, Malesco (VB), Sala Trabucchi, il sottosegretario Preioni partecipa alla conferenza stampa di presentazione della 25 a edizione di Malescorto, festival internazionale dei cortometraggi

O re 19, Reggia di Venaria (TO), l’ assessore Tronzano interviene al convegno “Le nuove orbite del territorio”

Sabato 21 giugno

O re 10, Rocchetta Ligure (AL), Palazzo Spinola, l’ a ssessore Bussalino partecip a alla Festa della Costituzione dell’Associazione di secondo livello Coordinamento Pro Loco e Associazioni Val Borbera e Spinti

Ore 11, Bra (CN), Rolfo Spa, corso IV Novembre 30, l’ assessore Tronzano partecipa alla celebrazione del 140° anniversario della Rolfo

Ore 11, Lu e Cuccaro Monferrato (AL), l’ assessore Riboldi partecipa all’inaugurazione dei nuovi defibrillatori comunali

Ore 16, Stresa (VB), Giardino Botanica Alpinia, il sottosegretario Preioni partecipa all’inaugurazione del nuovo percorso disabili all’interno del Giardino Botanico

Ore 19, Fossano (CN), Foro Boario, l’ assessore Bongioanni interviene alla consegna dei riconoscimenti alla fedeltà associativa di Confartigianato

Domenica 22 giugno

Ore 9.30, Pianfei (CN), Centro Sportivo, l’ assessore Bongioanni interviene all’inaugurazione della Fiera di San Giovanni

Ore 10, Mirabello Monferrato (AL), piazza della Libertà, gli a ssessor i Bussalino e Riboldi partecipano all’inaugurazione della Tensostruttura Alpini Mirabello

Ore 10, Oleggio (NO), piazza Martiri della Libertà, l’ assessore Marnati partecipa al 90° anniversario del Gruppo Alpini di Oleggio e alla Festa della Sezione di Novara

O re 10.30, Luserna San Giovanni (T O ), l’ assessore Tronzano partecipa ai festeggiamenti del 70° anniversario di costituzione del Gruppo Alpini

O re 11, Gavi (AL), Tenuta la Centuriona, l’ a ssessore Bussalino partecip a al Capitolo di Primavera dell’Ordine Obertengo dei Cavalieri del Raviolo e del Gavi

Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei