(ACON) SALUTE. BERNARDIS (FP): NUOVA AUTOEMOTECA, TAPPA STORICA PER FVG

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 (ACON) Nova Gorica, 14 giu – “L’inaugurazione di oggi ? l’inizio

di una nuova fase concreta per la promozione della cultura del

dono in Friuli Venezia Giulia. Per questo, la prima donazione a

bordo della nuova autoemoteca regionale avverr? simbolicamente

davanti alla sede del Consiglio regionale, con il pieno sostegno

del presidente Mauro Bordin. Un gesto altamente significativo,

che rafforza il legame tra istituzioni e cittadini e ribadisce

che il volontariato e la solidariet? devono partire proprio da

chi rappresenta le nostre comunit?”.

Lo annuncia in una nota, con soddisfazione, il consigliere

regionale Diego Bernardis (Fedriga presidente), a margine della

odierna cerimonia ufficiale per la nuova autoemoteca regionale,

intitolata all’indimenticato Egidio Bragagnolo, nella simbolica

cornice transfrontaliera di Piazza Transalpina, in occasione

della Giornata mondiale del donatore di sangue e nell’ambito del

programma di GO!2025.

“La nuova autoemoteca – spiega Bernardis – ? frutto di un impegno

che ho portato avanti con determinazione fin dalla passata

consiliatura, avviato con l’ordine del giorno del dicembre 2022 e

reso possibile concretamente grazie all’emendamento del 2023 con

cui il Consiglio regionale ha stanziato 300 mila euro. ? doveroso

ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo

straordinario risultato, a partire dal presidente Massimiliano

Fedriga e dall’assessore Riccardo Riccardi, i colleghi Maurmair e

Bullian, e ancora Fidas Isontina, la Fondazione Carigo e la Cassa

Rurale Fvg”.

“Dotata di tecnologie moderne, quattro postazioni di prelievo e

una maggiore attenzione al comfort dei donatori – aggiunge il

consigliere regionale -, la nuova autoemoteca garantir? un

servizio pi? capillare e raggiunger? con maggiore efficacia le

aree montane e i comuni periferici della nostra regione,

sconfinando idealmente anche verso le valli slovene del Vipacco e

dell’Isonzo”.

“Esprimo, inoltre – conclude Bernardis -, un particolare

ringraziamento a Fidas Isontina, al presidente Feliciano Medeot,

e a tutti i professionisti, volontari e collaboratori che

quotidianamente promuovono con altruismo ed efficienza il valore

prezioso del dono”.

ACON/COM/sm

141305 GIU 25