RICEVO ED INOLTRO: AdF – Nuova casina dell’acqua a Castiglione della Pescaia

Nuova casina dell’acqua a Castiglione della Pescaia

Nuova casina dell’acqua a Castiglione della Pescaia. Inaugurata venerdì 13 giugno dalla sindaca Elena Nappi con il presidente di Acquedotto del Fiora (AdF) Roberto Renai, la nuova casina dell’acqua nel giardino della biblioteca comunale “Italo Calvino” rappresenta un servizio in più a favore della comunità, un ulteriore passo avanti per la sostenibilità ambientale e una nuova tappa del percorso portato avanti con impegno da AdF e dai Comuni soci per rispondere positivamente ai bisogni del territorio. Presenti tanti cittadini, in particolare bambini e ragazzi.

Le “Casine dell’Acqua” riscuotono sempre più apprezzamento dai cittadini e sono amiche dell’ambiente: nel 2024 è stata superata la soglia dei 3,2 milioni di litri di acqua complessivamente erogati dagli impianti installati da AdF sul territorio servito, con 2,15 milioni di bottiglie in plastica da 1,5 litri risparmiate e 64 tonnellate di plastica non utilizzate, pari a 201 tonnellate di CO2 equivalente non immessa in ambiente. Complessivamente, nel quadriennio 2021-2024, sono stati circa 7 milioni i litri di acqua erogata, con oltre 4 milioni e mezzo di bottiglie in meno e 138 tonnellate di plastica non utilizzata, ovvero 417 tonnellate di CO2 in meno rilasciate in atmosfera.