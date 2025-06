Commissione Bilancio della Camera, l’on. Mangialavori confermato alla presidenza: “Ringrazio i colleghi, prosegue il nostro lavoro al servizio del Paese”

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

“Intendo esprimere profonda gratitudine a tutte le colleghe ed i colleghi che, con il loro voto, hanno voluto che proseguissi in questo prestigioso incarico, accordandomi una fiducia che va ben oltre il perimetro della maggioranza. Presiedere la Commissione Bilancio della Camera è stato per me, in questi anni, motivo di grande orgoglio, dettato dalla consapevolezza di lavorare al servizio del nostro Paese e di farlo in un clima di reale collaborazione tra tutte le componenti di maggioranza e opposizione, e ritengo che il voto di oggi confermi questo mio convincimento”. È quanto dichiara l’on. Giuseppe Mangialavori, appena rieletto presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio al termine delle votazioni per il rinnovo dell’organismo parlamentare.

“Da questo momento – aggiunge l’on. Mangialavori – sono pronto a proseguire con rinnovato spirito, per ripagare la fiducia che i colleghi mi hanno manifestato e conscio del grande lavoro che ci attende per proseguire nel cammino di crescita del Paese. Continuerò ad improntare il mio agire ai principii di equilibrio, trasparenza e rispetto, lavorando con dedizione e nella convinzione che soltanto la serietà e la competenza possano contribuire a costruire un futuro più solido e sostenibile per l’Italia”.