(ARC) Sicurezza: Roberti, riconoscimento agli agenti aggrediti al parco

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 L’assessore testimonia la vicinanza alla Polizia locale di

Pordenone: le istituzioni e i cittadini sono con voi

Pordenone, 13 giu – “Ci? che ? accaduto ? grave, e fa male

apprendere come sia proseguita la vicenda. Ma vogliamo

manifestarvi, con questo riconoscimento simbolico, la vicinanza

delle istituzioni, perch? le istituzioni sono con voi e con il

vostro impegno quotidiano volto a garantire la sicurezza alle

nostre comunit?”.

Con queste parole l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo

Roberti, ha consegnato oggi, nel municipio di Pordenone – alla

presenza anche del vicesindaco Mara Piccin, dell’assessore Elena

Ceolin, oltre che del comandante Maurizio Zorzetto – un

riconoscimento ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia ai

quattro agenti della Polizia locale di Pordenone rimasti feriti

nei giorni scorsi durante un intervento in un parco cittadino, su

segnalazione di alcuni cittadini che avevano ravvisato un rischio

per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Durante l’intervento, gli agenti sono stati aggrediti da un uomo

che bivaccava nella zona. Dopo l’arresto, nei giorni successivi

si ? appreso della sua liberazione, senza che a suo carico fosse

applicato alcun provvedimento cautelare.

“Quanto accaduto – ha aggiunto Roberti – ? l’ennesima

dimostrazione del difficile e spesso sottovalutato lavoro svolto

dagli uomini e dalle donne della Polizia locale, che ogni giorno

affrontano situazioni complesse e rischiose per tutelare il bene

pubblico. ? giusto che vi venga riconosciuto il ruolo centrale

che svolgete per la sicurezza del territorio”.

L’assessore ha voluto inoltre ribadire come oggi, al di l? del

mancato riconoscimento formale a livello normativo, le Polizie

locali siano di fatto parte integrante del comparto sicurezza:

“Affiancano, e in molti casi sostituiscono, le altre forze di

polizia dello Stato in molte delle attivit? di controllo del

territorio. Senza il contributo delle Polizie locali – ha

sottolineato – non sarebbe possibile mantenere i livelli di

sicurezza che oggi si riesce a garantire ai cittadini”.

“Questo riconoscimento va a voi – ha concluso Roberti

rivolgendosi agli agenti premiati -, ma lo estendiamo idealmente

a tutti i vostri colleghi delle Polizie locali del Friuli Venezia

Giulia, che ogni giorno svolgono un lavoro fondamentale per la

tenuta e la sicurezza delle nostre comunit?”.

