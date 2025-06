(ARC) Agricoltura: Fedriga, Made in Italy sia sinonimo di tutela consumatore

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

Coldiretti. Lanciata idea di un progetto su educazione

alimentazione per chi lavora

Udine, 13 giu – “L’agricoltura e la pesca, con i loro

prodotti, rappresentano la nostra identit?, la nostra cultura, la

nostra tecnologia e la nostra qualit?. Il Made in italy non sia

solo sinonimo di salubrit? dei prodotti della nostra terra ma

anche di tutela del consumatore”.

Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia,

Massimiliano Fedriga, ? intervenuto oggi al convegno su

agricoltura e pesca svoltosi in piazza Libert? a Udine,

nell’ambito del Villaggio Coldiretti, alla presenza del ministro

per la Sovranit? alimentare, Francesco Lollobrigida, e del

presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini.

Il massimo esponente Esecutivo regionale ha sottolineato come il

comparto agroalimentare non sia soltanto una leva economica e

culturale, ma rappresenti anche un presidio fondamentale di

salute pubblica. “Dobbiamo iniziare a considerare l’alimentazione

come un elemento essenziale di prevenzione – ha spiegato Fedriga

– al pari dell’attivit? sportiva. Una nutrizione sana e

consapevole, basata su prodotti non ultraprocessati, ? decisiva

per migliorare la qualit? della vita e ridurre i costi sanitari”.

Fedriga ha poi annunciato la volont? di promuovere in Friuli

Venezia Giulia un progetto sperimentale incentrato proprio sulla

nutrizione, in sinergia con il mondo agricolo e scolastico, ma

rivolto anche alla fascia della popolazione in et? lavorativa,

spesso trascurata in termini di educazione alimentare. “Oggi

lavoriamo molto sui ragazzi e sugli anziani, ma c’? una

generazione che ha perso punti di riferimento e che spesso non ha

tempo per soffermarsi su ci? che mangia. Ed ? a loro che dobbiamo

rivolgere la nostra attenzione ed intervenire a loro favore”.

Il governatore ha infine evidenziato come la qualit? del prodotto

italiano debba essere tutelata non solo in chiave economica, ma

soprattutto come garanzia per il cittadino. “Il Made in Italy –

ha detto Fedriga – deve essere sempre pi? sinonimo di tutela del

consumatore. Non possiamo pensare che chi acquista un alimento

non sappia esattamente cosa stia comprando, dove e come ? stato

prodotto. Serve una responsabilizzazione condivisa a livello

europeo, basata su regole chiare e trasparenti”.

