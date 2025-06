(ACON) OVOVIA. RUSSO (PD): FEDRIGA SILENTE PER NON MINARE CONSENSO

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 (ACON) Trieste, 13 giu – Mentre il sindaco Dipiazza e la sua

Maggioranza inanellano un fallimento dopo l’altro per correre

dietro a un’assurda ovovia, Fedriga, vero leader della destra

triestina, resta in silenzio per non minare il proprio consenso”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Francesco Russo

(Pd), entrando nel dibattito sul progetto dell’ovovia a Trieste.

“Tra incapacit? e litigi continui, il Centrodestra dopo cinque

anni ? riuscito a perdere i soldi del Pnrr e non ? stato nemmeno

in grado di girare un bullone di questa ovovia. E oggi che fa?

Prova a girare la frittata dando la colpa al Centrosinistra che

ha l’unica colpa di fare il suo mestiere”- afferma l’esponente

dem chiamando in causa il presidente della Regione, Fedriga –

“sarebbe interessante ascoltarlo su questo tema, visto che ha

sempre sostanzialmente appoggiato il progetto, ma che non ha mai

avuto il coraggio di esporsi per non perdere consensi. Ma questo

non ? pi? il tempo delle furbizie, e i triestini vorrebbero una

volta per tutte, sapere come la pensa. Anche a futura memoria”.

“Quanto a Dipiazza – continua il consigliere di Opposizione -, ?

un’offesa al buon senso prendersela con chi sta semplicemente, ma

testardamente dando voce al 73 per cento dei cittadini (secondo

il recente sondaggio de ‘Il Piccolo’), con chi sta ricordando che

? una follia costruire un’ovovia nella citt? della bora, che a

oggi mancano ancora almeno 14 milioni, che l’Europa ha negato le

risorse per incompatibilit? ambientale, che lo stesso ministero

della Cultura (governato dal Centrodestra) ha decretato

l’incompatibilit? dell’opera con Porto Vecchio”.

“I cittadini – conclude Russo – sono in grado di vedere

chiaramente l’imbarazzo di chi per 5 giorni non ha mai preso la

parola per rispondere non tanto alle opposizioni, ma alle

migliaia di osservazioni dei triestini a cui non ? stato permesso

di esprimersi con un referendum. ? il segno di come il

Centrodestra abbia completamente perso il contatto con la

cittadinanza”.

