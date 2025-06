Zucconi (FdI): turismo cruciale per occupazione; servono destagionalizzazione e supporto alle retribuzioni

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

“Nella sua relazione all’assemblea generale di Confcommercio, il presidente Sangalli ha fornito una lettura lucida e un’analisi illuminante sia della situazione reale in cui si trovano a operare oggi le imprese del terziario, sia dei dati occupazionali del settore che, grazie al Governo Meloni, sono indubbiamente in aumento. Un contributo molto sostanzioso a questo incremento dei posti di lavoro arriva dal mondo del turismo col suo enorme indotto e dai servizi legati alle nuove tecnologie. Ciò significa che si tratta di una filiera da sostenere con forza, anche in virtù della sua importante funzione sociale”. Lo afferma Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, che questa mattina ha partecipato all’assemblea generale di Confcommercio.

“Purtroppo, però, spesso il turismo sconta le conseguenze della sua stagionalità, e tra queste un peso particolare hanno le assunzioni a tempo determinato e part time alle quali le imprese devono ricorrere per distribuire il carico occupazionale su un periodo più lungo. La destagionalizzazione – sottolinea Zucconi – è una delle prime questioni da affrontare, insieme con quella delle retribuzioni a livelli ancora insoddisfacenti per i lavoratori e le loro famiglie. Oltre agli interventi molto validi in tema di cuneo fiscale già adottati dal Governo Meloni, la contrattazione collettiva è sicuramente una chiave per risolvere questi problemi. Per quanto riguarda la destagionalizzazione, – conclude l’esponente di FdI – a breve avanzerò alcune proposte”.

