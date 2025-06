TEATRO E DANZA: 28/mo Inequilibrio Festival, oltre 100 artisti e 2 settimane di eventi per indagare l’invisibile // Dal 20 giugno al 12 luglio tra Castiglioncello e la Costa degli Etruschi (LI), a cura di Fondazione Armunia

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 *COMUNICATO STAMPA*

*Dal 20 giugno al 12 luglio tra** Castiglioncello**, Rosignano Marittimo **e

la Costa degli Etruschi (LI) *

*Inequilibrio Festival: **oltre 100 artiste e artisti e 2 settimane di

eventi per la 28/ma edizione. Obiettivo: indagare l’invisibile*

*Un cartellone pensato per esplorare i novi linguaggi scenici, **tra

s**pettacoli

pluripremiati, produzioni** in prima,* *interventi **site specific**, **azioni

partecipative** e iniziative **collaterali* *per la manifestazione **di

Fondazione Armunia* *dedicata a teatro, danza e performance *

*Tra i protagonisti Muna Mussie, Sahar Damoni, Vasiliki Papapostolou, Doris

Uhlich, Abbondanza/Bertoni, Michele Merola, Daria Deflorian, Tindaro

Granata, Silvio Castiglioni con Giovanni Guerrieri, Simone Zambelli,

Silvia Rampelli, Daniele Ninarello, Michael Getman, Nerval Teatro,

Gogmagog, I Sacchi di Sabbia, Luca Oldani, Gli Omini, Luca Scarlini, Elena

Guerrini, Elisa Sbaragli, Teodora Grano, Pallaksch, Mezzopalco con Usine

Baug, Lorenzo Maragoni, Michele Cafaggi, Giacomo Vezzani, Wunder Tandem*

*Tra le novità la prima vetrina di Toscana Terra Accogliente, coordinamento

delle Residenze Artistiche Toscane in sostegno alle arti sceniche, con le

restituzioni pubbliche delle compagnie coinvolte per l’annualità 2024/2025:

Opera Bianco, Teatro dell’Elce, Les Muoustaches, Ilenia Romano,

CTRL+ALT+Canc, Tristeza Ensemble*

*Firenze, 11 giugno 2025 -** Oltre 100 artisti e artiste per due settimane

di eventi tra **spettacoli pluripremiati, produzioni** in prima,* *interventi

**site specific**, **maestri del palcoscenico **e** giovani talenti*.

E poi *incontri,

presentazioni, concerti, laboratori, azioni partecipative, mostre e

iniziative collaterali* per reimmaginare la realtà *“indagando

l’invisibile”*. Torna nel 2025 *Inequilibrio Festival: *la

manifestazione dedicata

a *teatro, danza e performance* a cura di *Fondazione Armunia* con la

direzione artistica di *Angela Fumarola* in programma *dal* *20 giugno al

12 luglio *tra il *Castello Pasquini di Castiglioncello* – sede storica

dell’iniziativa sul territorio livornese – e una costellazione di spazi che

si estenderanno dal *borgo medievale di Rosignano Marittimo alla Costa

degli Etruschi*, col sostegno di *Ministero della Cultura, Regione Toscana

e Comune di Rosignano Marittimo*.

Un cartellone pensato per esplorare i nuovi linguaggi scenici *con più di

50 azioni di cui 18 tra prime assolute, prime italiane e anteprime*.

Fra i protagonisti

internazionali la performer eritrea *Muna Mussie*, la danzatrice

palestinese *Sahar Damoni*, la coreografa austriaca insignita dell’Austrian

Art Prize* Doris Uhlich*, l’artista sperimentale greca *Vasiliki

Papapostolou* e il coreografo *Michael Getman*. E poi

*Abbondanza/Bertoni,* *Michele

Merola, Daria Deflorian, Tindaro Granata, Silvio Castiglioni con Giovanni

Guerrieri, Simone Zambelli, Silvia Rampelli, Daniele Ninarello, Nerval

Teatro, Gogmagog, I Sacchi di Sabbia, Luca Oldani, Luca Scarlini, Elena

Guerrini, Elisa Sbaragli, Teodora Grano, Pallaksch, Mezzopalco con Usine

Baug, Lorenzo Maragoni, Michele Cafaggi, Giacomo Vezzani.*

Novità di quest’anno sarà la *prima edizione della vetrina **di **Toscana

Terra Accogliente*: progetto promosso dalla *rete delle 33* *Residenze

Artistiche Toscane (RAT)* che operano a sostegno della danza, del teatro e

dello spettacolo dal vivo sui territori. 12 tra loro hanno aderito

all’azione selezionando, tra le oltre 300 candidate, 6 compagnie a cui

fornire spazi di lavoro e supporto produttivo. *Un’iniziativa unica a

livello nazionale* per il numero e le caratteristiche degli enti coinvolti,

a cui *saranno interamente dedicate le due giornate di apertura del

festival (20 e 21 giugno)* con le *restituzioni pubbliche *degli artisti e

artiste coinvolti per il 2024/2025 – *Ilenia Romano, Les Moustaches, Teatro

dell’Elce, CTRL+ALT+Canc, Opera Bianco, Tristeza Ensemble *- oltre a

convegni e tavole rotonde per fare il punto sui lavori.

*Confermata l’attenzione al giovane pubblico e alle famiglie con la sezione

tout public*, che porterà a Inequilibrio una selezione di spettacoli per

rendere la manifestazione sempre più inclusiva e accogliente. Tra i

nomi *Bubble

Risciò, Gli Omini e Wunder Tandem*. Da segnalare una *nutrita offerta di

workshop* che spazieranno da incontri di alta formazione ad appuntamenti

aperti alla cittadinanza, con particolare *attenzione alle categorie più

fragili*. E poi *il podcast che raccoglierà le voci del festival *a

cura di *Radio

UniPop.*

*“Per questa 28/ma edizione la sfida è mostrare ciò che è precluso agli

occhi”, **dichiara** la direttrice artistica Angela Fumarola*.* E poi

spiega: *“L’invisibile è lo spazio del sentire e delle domande. Non

riguarda la materia e nemmeno il tempo, ma che attiene all’emozione,

all’immaginazione e al senso del possibile”.

*• IL TEATRO *

*Prime assolute, prime nazionali e anteprime • *Tanti gli artisti, le

artiste e le compagnie che quest’anno scelgono di debuttare a Inequilibrio.

Lato teatro *Muna Mussie* porterà in *anteprima* al festival il suo *“Cinema

Impero”*, lavoro pensato per *uno spettatore alla volta* che riprende il

nome da un edificio costruito ad Asmara, in Eritrea, durante il periodo

coloniale; una creazione nata nell’ambito di *blOOm, progetto condiviso da

Fondazione Armunia, Primavera dei Teatri, Santarcangelo Festival, Sardegna

Teatro e Triennale Milano Teatro* per sostenere produzioni one-to-one

(28/06). E poi le *prime nazionali*: l’autrice e performer *Elena Guerrini*

con *“Può sempre servire non si sa mai! Archivio sentimentale della casa di

famiglia”*, installazione sensoriale, intima e immersiva, per tornare ad

abitare la casa dell’infanzia (1,2,3,4,5/07); *la* *compagnia Premio Ubu I

Sacchi di Sabbia *con una rilettura del *“Troilo e Cressida”* di William

Shakespeare prodotta da *Lombardi/Tiezzi* (4,5/07); il pluripremiato attore

e autore *Luca Oldani* con *“Non solo pane”*, *omaggio alle parole del

poeta, rapper e street artist scomparso a soli 21 anni Alberto Dubito*

(27/06); l’autore e drammaturgo *Luca Scarlini* con *“Il cuore del mondo.

Un ritratto di Mario Castelnuovo-Tedesco”*, *racconto in musica di uno dei

più grandi artisti del 900*, legatissimo a Castiglioncello dove risiedette

a lungo (28/06); la storica formazione *Gogmagog* con *“Paesaggi

invisibili”*, tre azioni teatrali che arrivano al termine di un percorso

condiviso con gli abitanti del territorio per raccontarne le trasformazioni

– paesaggistiche, sociali, culturali, urbane – attraverso lo sguardo di *Italo

Calvino e Pier Paolo Pasolini *(10,11,12/07).

*In cartellone* *• *Impreziosiranno il programma *Silvio Castiglioni*,

attore e ricercatore già direttore del Festival di Santarcangelo,

protagonista di *“Viaggio in Armenia”, liberamente tratto dal libro omonimo

di Osip Mandel’stam*, per la regia di *Giovanni Guerrieri* (27/06);

*l’interprete

Premio Ubu Daria Deflorian *con *“Quaderno/Greta Garbo”*, lezione

spettacolo che indaga il personaggio della diva che abbandonò la

recitazione a soli trentasei anni, lasciando dietro di sé un mito

intramontabile (5/07); *Nerval Teatro*, laboratorio permanente per

interpreti con disabilità diretto da *Maurizio Lupinelli ed Elisa

Pol*, con *“Finale

di partita” da Samuel Beckett* (4,5/07); le compagnie *Mezzopalco e Usine

Baug* con *“ANSE*”, lavoro *vincitore del progetto Forever Young 2024 de La

Corte Ospitale* che fonde teatro, spoken word, musica e visual (3/07); gli

artisti under 35 *Giacomo Lilliù e Pier Lorenzo Pisano* con *“Teatro

postaggio da un milione di dollari”*, lavoro multimediale in cui il

pubblico interagirà via Telegram con i performer (29/06); *Tindaro Granata*,

attore e regista pluripremiato, con *“Vorrei una voce”, monologo costruito

attraverso le canzoni di Mina* (26/06); *Lorenzo Maragoni, campione del

mondo di poetry slam*, con *“Grandi numeri”*, uno spettacolo di stand-up

comedy e analisi dei dati personali (1/07).

*• LA DANZA *

*Prime assolute, prime nazionali e anteprime •* Per quanto riguarda la

danza la studiosa e coreografa *premio Ubu* *Silvia Rampelli *sarà in

*anteprima* con *“L’avvenire”*, prodotto dalla compagnia *Habillé d’eau*

con in scena *Alessandra Cristiani, Eleonora Chiocchini, Valerio Sirna,

Stefania Tansini *(1/07). Ancora: la danzatrice greca *Vasiliki

Papapostolou *porterà per la* prima volta in Italia* *“Panopticon”, solo

applaudito nei festival di tutto il mondo* che esplora il conflitto tra

caos e controllo (1/07); *prima volta in Italia* anche per *“Come back

again”*, lavoro della coreografa *Doris Uhlich* – celebre per il suo lavoro

con corpi non conformi – insieme a *Susanne Kirnbauer-Bundy, già prima

ballerina dell’Opera di Vienna, oggi ultraottantenne* (3/07). Da non

perdere il *debutto del* *nuovo lavoro della compagnia Premio Ubu

Abbondanza/Bertoni*, *“Epiphanīa”*: un panoptikum corporale per

architetture femminili (4/07). E poi la *prima apertura al pubblico*

di *“Passion

is a lonely hunter”*, partitura scenica che indaga la tensione umana alla

trascendenza firmata dal *coreografo già membro della Batsheva Dance

Company Michael Getman* (28/06).

*In cartellone •* Completano la visione del festival una selezione

transgenerazionale di artisti e artiste, confermando la scommessa di

Armunia dedicata al sostegno della nuova scena. La danzatrice *Sahar Damoni*,

che racconta in *“Eat banana & drink pills”* le sfide della donna nella

società araba e palestinese (29/06); *Simone Zambelli, già protagonista in

“Misericordia” di Emma Dante*, che esplora la dicotomia tra morte e

rinascita in *“Lacrimosa”*, selezionata tra gli *Open Studios alla New

Italian Dance Platform (NID) 2024* (2/07); la compagnia *premio Danza&Danza

MM Contemporary Dance Company di Michele Merola* con un dittico dal

repertorio di *Maguy Marin*: *“Duo d’Eden” e “Grosse Fugue”* (26/06); *Daniele

Ninarello*, fondatore con Marta Ciappina di CodedUomo, che con *“I offer

myself to you”* incontra *pensieri e parole a lui offerti da Cristina Donà,

Elena Giannotti, Alessandro Sciarroni* (3/07); la giovanissima

coreografa *Teodora

Grano *con *“Daughter”*, racconto di un legame familiare al di fuori della

biologia selezionato per la *Vetrina della giovane danza d’autore eXtra

2024 – Network Anticorpi XL* (29/06); *Elisa Sbaragli*, artista associata a

Tir Danza, con *”Se domani”*, ricerca sul significato della crisi

selezionata per la *NID edizione 2024 *(2/07).

*• LA PRIMA VETRINA DI TOSCANA TERRA ACCOGLIENTE*

Sarà un evento nell’evento *la prima **vetrina **del progetto** Toscana

Terra Accogliente*, coordinamento delle* Residenze Artistiche Toscane (RAT)

in sostegno alle arti sceniche* con l’obiettivo di offrire a danzatori,

coreografi e attori periodi di ospitalità creativa presso le strutture

aderenti al progetto, oltre al sostegno per la messa in scena e la

circuitazione delle opere. I risultati dell’iniziativa – a cui insieme ad

Armunia aderiscono* Anghiari Dance Hub, Archetipo, CapoTrave/Kilowatt,

Catalyst, Consorzio Coreografi Danza d’Autore, Giallomare, Kanterstrasse,

KLm / Kinkaleri, Murmuris, Officine Papage, Pilar Ternera, Sosta Palmizi,

Teatro delle Donne, Teatro d’Imbarco, Teatrino dei Fondi, Teatro Popolare

d’Arte e Versiliadanza*, a cui si aggiunge la partecipazione di *Fondazione

Toscana Spettacolo onlus* e di tre soggetti di produzione, *Fondazione

Teatro Metastasio di Prato, Centro Nazionale di Produzione della Danza

Virgilio Sieni e Fondazione Fabbrica Europa* – saranno *presentati al

pubblico venerdì 20 e sabato 21 giugno*. Una due giorni interamente

dedicata ai nuovi lavori delle compagnie e degli artisti e artiste

selezionati per il 2024/2025: *Ilenia Romano, Les Moustaches, Teatro

dell’Elce, CTRL+ALT+Canc, Opera Bianco, Tristeza Ensemble*. Non solo: in

programma anche il convegno *“Toscana Terra Accogliente: dal microcosmo al

sistema”*, alla presenza di esperienze analoghe da tutta Italia, con

l’obiettivo di *creare strategie e connessioni per generare valore e

opportunità nel sistema nazionale delle arti sceniche*, e la presentazione

del *nuovo numero della rivista di cultura e critica “La Falena”.*

*• LA SEZIONE TOUT PUBLIC, IL CIRCO, I CONCERTI, LE PRESENTAZIONI*

Confermata la *sezione tout public* per coinvolgere un pubblico sempre più

variegato. *Dedicati a ragazze, ragazzi e famiglie* saranno lo *show

circense itinerante di Bubble Risciò*, di e con Michele Cafaggi (26/06); lo

spettacolo *“Sbucci/Rosignano Solvay”*, una *mappa dell’infanzia di oggi* –

tra ferite e rabbia, paure e fantasia, amici e solitudine – ideata e

prodotta da *Gli Omini* insieme ai bambini delle scuole elementari di

Rosignano Solvay (27/06); il *concerto del duo dall’animo disco-punk* *Wunder

Tandem* che proporrà uno show tra teatro di strada, musica e clown (28/06).

Ancora musica con *“Blake Eternal Life”*, live firmato MAT Movimenti

Artistici Trasversali di e con *Giacomo Vezzani* ispirato alle *poesie di

William Blake* (29/06). E poi le presentazioni: col *film sui 30 anni de I

Sacchi di Sabbia “Più verve non serve”* (5/07) e il *libro di Elena

Guerrini “Archivio sentimentale della casa di famiglia”* (4/07).

*• I LABORATORI*

In programma anche workshop per ogni tipo di pubblico: dall’*approfondimento

sull’improvvisazione nella danza condotto da Michael Getman* sia per

professionisti che per appassionati (25/06) alla *masterclass** per

danzatori e danzatrici *col direttore artistico e coreografo di MM

Contemporary Dance Company *Michele Merola* (26/06); da un *percorso di

scrittura poetica e creativa *aperto a tutti insieme all’autrice e

performer *Elena

Guerrini* (3,4/07) al *laboratorio sul movimento* esteso alla comunità con

l’artista performativo *Daniele Ninarell**o *(3/07); fino all’*esperienza

interattiva “Io ti vedo”*, per guardarsi dentro e riconoscersi

nell’altro, immersi

nella natura del Parco dei Poggetti e guidati dalla coach *Raffaella

Martinelli* (24/06). Non solo: per gli *ospiti dell’ RSA – Casa Cardinale

Maffi** di Rosignano Solvay *è pensato *“Finestre sull’anima”, speciale

declinazione del workshop di scrittura con Elena Guerrini* per risvegliare

la memoria affettiva (1,2/07).

*• LE MOSTRE*

Durante i giorni del festival nelle sale del Castello Pasquini sarà

allestita *“Sipario”*, mostra a cura di *Fabbrica Immagine* che

esporrà una *carrellata

fotografica legata alle residenze, agli spettacoli ai laboratori realizzati

durante il 2024 negli spazi di Armunia*: per dar luce al costante lavoro

invisibile che l’autunno e l’inverno portano a compimento. Non solo: al

Castello saranno esposte anche le *opere vincitrici del bando* *“Il

castello di Calvino”*, concorso dedicato a illustratori, disegnatori e

fumettisti nel quarantennale della morte del grande autore. Il pubblico del

festival potrà votare la o il proprio artista preferito, che si

aggiudicherà l’ingaggio per la creazione delle grafiche per la stagione

2025/2026 della Fondazione oltre a una residenza artistica negli spazi di

Armunia.

*• ATTENZIONE AL TERRITORIO ED EVENTI PARTECIPATIVI*

Armunia *conferma il profondo legame col territorio e l’attenzione alla

partecipazione dei cittadini*, che anche quest’anno avranno un *vero e

proprio palcoscenico dedicato: il “Pop Corner”*. Il parco del Castello

Pasquini sarà allestito in modo che i cittadini possano portavi *danza,

lettura, disegno, musica e poesia secondo un calendario complementare agli

spettacoli del festival*.

