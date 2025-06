(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 GAZA, SILVESTRI (M5S): FARNESINA NON PUÒ NEGARE ASSISTENZA A ITALIANI DELLA GLOBAL MARCH, TAJANI SPIEGHI

“Da domani, 12 giugno, inizierà la Global March verso Rafah con la rappresentanza di 54 Paesi e la presenza di oltre 150 cittadini italiani. L’obiettivo di questa mobilitazione civile internazionale è quello di agire pacificamente per aiutare il popolo palestinese, proprio quello che non sono riusciti a fare i nostri governanti agendo nei confronti di Israele. Di tutta risposta la Farnesina, con un comunicato stampa, ha detto che non fornirà ai nostri cittadini nessuna assistenza consolare. Tajani deve venire in Aula per spiegarci questi comunicati stampa vergognosi. Il ministro non può dire queste cose perché questi diritti sono garantiti dalla nostra Costituzione. Vi avvisiamo: qualora dovesse accadere qualcosa a queste persone, noi riterremo il governo italiano direttamente responsabile”.

Lo afferma in Aula Francesco Silvestri, deputato M5S

