CS | Aperto oggi il nuovo ponte provvisorio sul torrente Oremo

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 Ufficio Comunicazione

Comunicato stampa del’11 giugno 2025

Aperto oggi il nuovo ponte provvisorio sul torrente Oremo

Tempi record per il ripristino della viabilità: soli 49 giorni dalla chiusura del ponte danneggiato.

Con grande soddisfazione, la Provincia di Biella annuncia l’apertura al traffico del nuovo ponte

bypass provvisorio sul Torrente Oremo, lungo la SP 502 Sordevolo – Biella, a soli 49 giorni

dalla chiusura del ponte rimasto gravemente danneggiato e al momento non transitabile. Un

risultato eccezionale che testimonia l’efficienza e la sinergia tra l’Amministrazione Provinciale, i

volontari e i tecnici coinvolti.

Il 23 aprile scorso, a causa di un’improvvisa e violenta deviazione del corso d’acqua a seguito degli

eventi alluvionali del 16-17 aprile, il ponte sul Torrente Oremo ha subito un collasso parziale,

rendendo inaccessibile la viabilità tra Biella e Pollone. Immediatamente, il personale della

Provincia, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno attivato tutte le procedure di emergenza,

chiudendo il transito e avviando le operazioni di messa in sicurezza. Contestualmente, è stata

valutata e pianificata la realizzazione di un ponte bypass, come soluzione d’urgenza.

Il nuovo ponte temporaneo, di tipo Bailey, lungo 27,45 metri e largo 6,30 metri con una carreggiata

di 4,80 metri, è stato montato nelle giornate del 30, 31 maggio e 1 giugno, grazie al lavoro

sinergico e alla collaborazione tra i “Genieri del Tau” (Volontari affiliati a Interarma Varese), i

Volontari del Gruppo di Soccorso “Artiglieri della Centauro”, l’Associazione Combattenti e i Genieri

Insubrici del VCO, con il supporto tecnico-logistico della Colonna Mobile della Protezione Civile,

del Comitato di Coordinamento dei Volontari della Provincia di Verbano-Cusio-Ossola e dei

neonati Volontari Genieri Insubrici.

Il varo del ponte, posato in adiacenza al viadotto danneggiato, è avvenuto il 3 giugno, seguito dalla

prova di carico del 5 giugno, che ha certificato la piena idoneità strutturale e la sicurezza per il

transito. Sono stati inoltre completati i lavori complementari fondamentali, tra cui la realizzazione

delle rampe di accesso, l’ampliamento stradale del bypass, l’installazione dell’impianto semaforico

e della segnaletica di regolazione del traffico a senso unico alternato, oltre alla posa di barriere di

delimitazione della nuova carreggiata. Sul nuovo ponte temporaneo potranno transitare veicoli fino

a 25 tonnellate, con un limite di 30 tonnellate per mezzi di soccorso e emergenza, e consentirà il

transito a una velocità massima di 20 km/h.

L’opera, il cui costo totale ammonta a 212.000,00 €, sarà in funzione per circa 6-8 mesi, durante i

quali proseguiranno le attività di progettazione e intervento sul ponte danneggiato, per il quale

sono già stati avviati rilievi topografici, indagini geologiche e idrauliche. Sarà a breve convocata la

Conferenza dei Servizi con il Comune di Biella, Occhieppo Superiore, Pollone, Regione Piemonte

e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le scelte sull’intervento operativo e

successivamente sarà indetta la gara d’appalto per l’individuazione della Ditta che effettuerà

l’intervento.

Il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, esprime la propria

soddisfazione: «È motivo di grande orgoglio aver valutato, pianificato e completato, in appena 49

giorni, i lavori di costruzione di un ponte bypass per ripristinare la viabilità tra Biella e Pollone. Era

fondamentale trovare una soluzione d’urgenza immediata e completare i lavori nel più breve tempo

Provincia di Biella – Via Quintino Sella,12 – 13900 BIELLA (Ingresso da Piazza Unità d'Italia)

Ufficio Comunicazione

possibile, per sopperire al disagio causato ai cittadini biellesi e garantire alle realtà imprenditoriali

presenti sul territorio la possibilità di continuare l’attività, limitando l’inevitabile contrazione

derivante dalle difficoltà logistiche. Questa rapidità dimostra l’efficienza e l’efficacia della nostra

squadra. Ringrazio gli Uffici della Provincia di Biella, l’Associazione Genieri Specialisti Volontari

Lombardia e il Coordinamento Provinciale dei Volontari di Protezione Civile del V.C.O., che in

sinergia hanno lavorato per raggiungere nei tempi annunciati questo importante obiettivo».

L’Amministrazione provinciale di Biella continuerà a monitorare l’andamento dei lavori e a fornire

aggiornamenti tempestivi su ogni sviluppo.

