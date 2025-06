Successo per Il Maggio dei Libri 2025: oltre 15mila eventi e un milione di partecipanti

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

Roma, 10 giugno 2025Successo per Il Maggio dei Libri 2025: oltre 15mila eventi e un milione di partecipanti

Si chiude con una grande festa diffusa la quindicesima edizione de Il Maggio dei Libri, che registra un grande successo in termini di partecipazione: in tutta Italia e all’estero, sono stati oltre 1 milione coloro che hanno ideato, realizzato, preso parte e diffuso le 15.751 attività dedicate alla lettura, ispirati dal tema Intelleg(g)o, inno al valore della lettura come strumento che forma e affina il pensiero, modella intelligenze e ispira ideali. Un impegno corale e condiviso che ha visto in prima linea anche 45 partner, che ancora una volta hanno messo impegno, dedizione e amore per i libri a servizio della campagna del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

