Ex Acna, Bongiorni: “Si tratta di un sito inquinato. Non si confonda la volontà dell’Amministrazione con i vincoli che una bonifica impone”

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 L’Ex Acna è un’area inquinata che deve essere bonificata. E’ la premessa

fondamentale su cui si basa l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco

Matteo Bongiorni nell’inquadrare le dinamiche specifiche che accompagnano,

per l’appunto, un intervento di bonifica.

“Si tratta di dinamiche nelle quali – precisa – non si può confondere la

volontà di un’Amministrazione comunale con i vincoli e le possibilità di

azione che un intervento di bonifica consente”.

“E’ necessario tener presente – aggiunge Bongiorni – che ci si sta

occupando di un sito attualmente inquinato per contaminazione di suolo da

sostanze chimiche e che, attraverso la sua piena messa in sicurezza e

riqualificazione, lo si intende riportare in funzionalità e fruizione

pubblica”.

E’ un’opera importante sia per complessità sia per valore; un’opera che,

oltre al Comune – in qualità di soggetto attuatore esterno -, coinvolge

enti sovraordinati quali Arpae per competenza, la Regione Emilia-Romagna

come soggetto attuatore e il Ministero che eroga il finanziamento PNRR.

Nell’area in oggetto, il progetto prevede sia scavi sia la messa in

sicurezza permanente che viene realizzata con posa di tessuto non tessuto e

riporto di terreno vegetale sovrastante, per tutta l’area senza soluzione

di continuità. Progetto che viene collaudato alla quota di scavo e alla

quota di riporto, e che è soggetto a tre livelli di approvazione da parte

degli enti sopra citati.

“Il progetto di bonifica iniziale non contemplava alcuna possibilità di

mantenimento di alcun tipo di vegetazione – spiega l’assessore – La qual

cosa era stata peraltro chiarita anche in occasione dell’assemblea pubblica

tenutasi sul tema nel marzo scorso. Come ulteriore approfondimento, la

ditta esecutrice ha prodotto uno studio relativo alle alberature presenti

nell’area finalizzato ad analizzare la possibilità del mantenimento in loco

di alcune essenze. Una possibilità che naturalmente sarebbe stata

preferibile”.

Bongiorni prosegue: “L’ipotesi di conservazione si è rivelata però

impraticabile a causa delle prescrizioni stesse della bonifica che, visto

l’obbligo di non generare discontinuità tramite posa del tessuto

sottostante e di uno stato sovrastante di circa 60 centimetri di terreno,

avrebbe provocato in adiacenza agli alberi un alto rischio di insorgenza di

patologie compromettendone lo stato di salute e accelerandone i problemi di

stabilità.”

Per poter mantenere la vegetazione si sono anche valutate altre soluzioni

tecniche, in modo da isolare l’area interessata dagli alberi non

ricoprendone il colletto e rispettandone l’apparato radicale. Tale

soluzione avrebbe comunque contravvenuto alla continuità di bonifica

dell’intera area, nonché previsto a protezione una trincea o cerchiature di

cemento alte 70-80 cm e con necessità di fondazione, e con conseguente

rischio per l’apparato radicale e creazione di una zona interclusa a

livello inferiore.

Una questione tecnica, dunque, che si intreccia però con la questione

amministrativa. E lo spiega ancora Matteo Bongiorni: “Tale iniziativa,

rappresentando una discontinuità nella messa in sicurezza permanente,

avrebbe comportato una richiesta di variante sostanziale agli enti

sovraordinati, con necessaria sospensione e notevole ritardo delle opere.

Peraltro senza la certezza che tale richiesta fosse accolta, vista la

predominanza e priorità della bonifica rispetto a ogni altro aspetto.

Compresa la conservazione degli alberi”.

C’è un esempio recente che chiarisce come, spesso, certe scelte vengano

determinate da priorità chiare e precise che scavalcano le varie

sensibilità: la bonifica bellica che si è conclusa da poco presso il parco

della Galleana. In quel caso, per esigenze realizzative, si è dovuti

intervenire necessariamente e massivamente su tutta vegetazione nel tempo

cresciuta in loco. Non c’era altra possibilità, e di conseguenza si è

proceduto in quel senso.

Alla Galleana, come anche all’ex Acna, si procederà con nuove

piantumazioni.

