(ACON) PAKISTAN. SIGILLO CR A LOSASSO. BORDIN: TRIBUTO A VISIONE MEDICINA

(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 (ACON) Trieste, 10 giu – Oltre 200 donne sfregiate dall’acido e

centinaia gli interventi chirurgici ricostruttivi: sono i numeri

straordinari che raccontano l’impegno ventennale del dottor

Giuseppe Losasso, chirurgo plastico udinese attivo come

volontario in Pakistan. Dal 2004, Losasso presta la sua opera a

Multan, nel Punjab, dove attraverso l’associazione umanitaria

Smileagain Fvg ha contribuito a ridare un volto, ma soprattutto

dignit? e speranza, a decine di vittime di una delle forme pi?

brutali di violenza di genere.

Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha voluto

rendere omaggio a questo impegno conferendogli il Sigillo del Cr,

sottolineando il valore simbolico e civile di un’opera che

travalica i confini della medicina per farsi testimonianza

concreta di solidariet? e giustizia.

“Conferire questo riconocimento – ha dichiarato Bordin – ? un

atto doveroso. L’attivit? di Losasso rappresenta un’opera di

solidariet? internazionale di rara intensit?, un messaggio

potente contro ogni forma di violenza sulle donne. Il suo lavoro

ha prodotto risultati concreti, anche a livello legislativo e

sanitario, dimostrando che chiunque, con competenze e volont?,

pu? essere parte del cambiamento”.

Il progetto Smileagain ha infatti avuto ricadute significative

non solo sul piano medico ma anche su quello normativo. Durante

gli anni di attivit? del team di volontari, ? stata approvata in

Pakistan una legge che prevede fino all’ergastolo per gli

aggressori con l’acido, una svolta legislativa senza precedenti

nel Paese. Inoltre, grazie alla collaborazione tra i governi

dell’Italia e del Pakistan, ? stato realizzato un ospedale

specializzato, oggi punto di riferimento nazionale per la cura

delle vittime.

“Abbiamo lavorato in un contesto difficile, quasi medievale per

certi aspetti – ha raccontato Losasso – ma con determinazione

siamo riusciti a entrare nel tessuto sociale, operando sui volti

e sulle anime di queste donne. Ricostruire un volto significa

restituire la possibilit? di tornare a vivere e di essere

accettate”.

Un percorso, il suo, che ha unito medicina e impegno sociale,

chirurgia e giustizia. “Il nostro pi? grande successo – ha

aggiunto il chirurgo plastico – ? stato realizzare un centro