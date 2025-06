(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025 Comunicato Stampa

Riunione Cabina di Coordinamento PNRR

9 giugno 2025

Si è svolta in data 9 giugno, presso la Prefettura di Chieti, la dodicesima riunione della Cabina di Coordinamento, istituita ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 19/2024, al fine di attuare un efficace monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla luce di quanto previsto nelle Linee Guida emanate dalla Struttura di Missione PNRR, d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR, alla presenza dei referenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Alla riunione, convocata dal Prefetto Gaetano Cupello e presieduta dal Vice Prefetto Vicario Dott.ssa Italiani, hanno partecipato i rappresentanti dei dicasteri, il referente della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione PNRR, i componenti istituzionali della cabina di coordinamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Ragioneria Territoriale dello Stato Chieti-Pescara, la Responsabile dell’ufficio segreteria tecnica PNRR della Regione Abruzzo, l’Assessore Rispoli con il dirigente di settore e i RUP del Comune di Chieti, ed il referente delegato dell’ANCI.

In prosecuzione agli impegni già assunti dal Comune di Chieti nelle precedenti riunioni, l’Ente ha fornito aggiornamenti sulle criticità afferenti alle progettualità in capo ai dicasteri presenti, oltre a riferire sulle diverse progettualità in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero dell’Istruzione e del Merito. In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida, le problematiche analizzate costituiranno oggetto di uno specifico piano di azione elaborato dalla Cabina di Coordinamento, con il quale è stato definito un cronoprogramma finalizzato alla definizione dei procedimenti e alla ricerca di possibili percorsi per la risoluzione di criticità al momento sussistenti.

La Cabina si aggiornerà nelle prossime settimane, per lo svolgimento di ulteriori riunioni e monitoraggi su altre progettualità PNRR in capo ai Comuni di questa provincia.