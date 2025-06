(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025 Bardi: con Nicoletti ha vinto una candidatura forte e autorevole

Dichiarazione del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sulla vittoria di Antonio Nicoletti a Matera.

“Faccio i miei più sinceri auguri ad Antonio Nicoletti, nuovo sindaco di Matera, per il risultato ottenuto al ballottaggio. La sua elezione è frutto di un impegno serio, costante e di un progetto politico che ha saputo parlare con chiarezza ai cittadini.

Matera ha scelto di voltare pagina, affidandosi a un uomo del territorio, di qualità, che conosce bene le sfide e le potenzialità di questa città straordinaria. Antonio Nicoletti ha costruito un percorso credibile, condiviso, fatto di ascolto, concretezza e visione. E il voto è la dimostrazione che quando si lavora bene, con serietà e spirito di squadra, i risultati arrivano. Questa vittoria è anche un bel segnale per tutto il centrodestra lucano che ha saputo trovare unità e sintesi attorno a una candidatura forte e autorevole. È la conferma che il buon governo, nei Comuni come in Regione, nasce dalla capacità di mettere al centro le persone, i territori e le loro esigenze reali.

Matera ha un grande potenziale. Dopo l’esperienza del 2019, oggi serve rilanciare lo sviluppo della città in modo concreto, puntando sulla cultura, sul turismo, sulle infrastrutture e sui servizi. Sono certo che Antonio Nicoletti, con la sua squadra, saprà guidare Matera con equilibrio, competenza e visione, sempre al servizio della comunità.

Da parte mia e della Regione ci sarà il massimo sostegno istituzionale, con l’impegno a lavorare fianco a fianco per dare risposte ai materani e costruire insieme un futuro fatto di opportunità, crescita e qualità della vita. A nome mio personale e di tutta la Giunta regionale, un grande in bocca al lupo al sindaco Nicoletti”.