CONTIENE FOTO# CARABINIERI ARRESTANO UN 36ENNE, IN TRASFERTA A ROMA, SORPRESO A PRELEVARE CONTANTI CON DIVERSE CARTE DI CREDITO. TROVATO IN POSSESSO DI 199 CARTE DI PAGAMENTO E 510 BIGLIETTI “GRATTA E VINCI”.

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

CARABINIERI ARRESTANO UN 36ENNE, IN TRASFERTA A ROMA, SORPRESO A PRELEVARE

CONTANTI CON DIVERSE CARTE DI CREDITO.

TROVATO IN POSSESSO DI 199 CARTE DI PAGAMENTO E 510 BIGLIETTI “GRATTA E

VINCI”.

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno arrestato

in flagranza di reato un 36enne originario di Napoli, gravemente indiziato

dei reati di indebito utilizzo di strumenti pagamento diversi da contanti e

ricettazione.

I Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato

l’uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di uno sportello ATM. Fermato

per un controllo, è emerso che stava prelevando contanti, 150 euro,

utilizzando una carta prepagata intestata a un’altra persona. La successiva

perquisizione personale e veicolare, ha portato al rinvenimento e al

sequestro di 199 carte di pagamento, 510 biglietti “Gratta e Vinci”, 890

euro in contanti e due telefoni cellulari, di cui l’uomo non ha saputo

giustificare la provenienza.

Raccolti gravi elementi indiziari a suo carico, d’intesa con la Procura

della Repubblica, i Carabinieri lo hanno arrestato e accompagnato in

caserma, in attesa del rito direttissimo.

Dopo la convalida, il Tribunale di Roma ha disposto per lui il divieto di

dimora nel Comune di Roma.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

080625

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.zza San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma