(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – TENTATA RAPINA A UN TASSISTA ROMANO IN PIAZZALE OSTIENSE.

CARABINIERI ARRESTANO 32ENNE, GRAVEMENTE INDIZIATO DI RAPINA

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella hanno arrestato in

flagranza un cittadino spagnolo di 32 anni, senza fissa dimora e con

precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina ai danni di un

tassista.

Nello specifico, un tassista in sosta in piazzale Ostiense, che stava

favorendo la discesa dal veicolo di alcuni sui clienti, ha denunciato che

una persona gli aveva portato via il cellulare, tentando di scappare ma lo

ha raggiunto cercando di bloccarlo. Proprio in quell’istante, una pattuglia

dei Carabinieri in transito ha notato i due uomini che si stavano azzuffando

ed è intervenuta. Il tassista, 55enne di Roma, ha presentato la denuncia e

il cellulare gli è stato restituito.

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, il 32enne è stato arrestato e

successivamente accompagnato presso le aule di piazzale Clodio, dove il

Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia

cautelare in carcere.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

070625

