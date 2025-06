(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

OLTRE 30 MILIONI PER LE IMPRESE ARTIGIANE

Cagliari, 7 giugno 2025

Approvate, nell’ultima seduta della giunta regionale, su proposta dell’assessore del Turismo, artigianato e commercio, Franco Cuccureddu, le direttive per il bando, da oltre 30 milioni di euro, per sostenere gli investimenti delle imprese artigiane. In particolare sono stati destinati 30 milioni per le spese in conto capitale e 550 mila euro per la quota interessi.

Potranno beneficiare di un contributo fino a 300 mila euro, le imprese artigiane che hanno effettuato investimenti negli ultimi 24 mesi. Il contributo non potrà superare il 40% delle spese sostenute ed ammissibili.

L’ammontare è particolarmente significativo e notevolmente più elevato rispetto ai bandi della Regione in favore del comparto artigianale pubblicati negli ultimi anni, fa stimare la ricezione di circa mille domande. L’elaborazione delle nuove direttive scaturisce dal confronto avviato con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative: Confartigianato, CNA, CLAAAI e Casartigiani.

“Si tratta di un sostegno davvero significativo per il comparto artigiano – afferma l’assessore Franco Cuccureddu- che va a sostegno delle imprese che hanno investito nell’ammodernamento o nell’ampliamento delle proprie imprese, sarà probabilmente l’ultimo intervento retroattivo, per il futuro, di concerto con le imprese artigiane, si lavorerà su band orientati a valutare progetti, che consentano il sostegno anche a nuove imprese”.

