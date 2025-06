(ARC) Cultura: Anzil, volume dieta mediterranea valorizza ricchezze Fvg

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 Trieste, 7 giu – “La dieta mediterranea ? patrimonio culturale

immateriale dell’Unesco e il Friuli Venezia Giulia, con la sua

variet? gastronomica, agricola e culturale, ne interpreta

un’espressione originale e autentica. La Regione sostiene

progetti che intendono valorizzare anche la cultura legata

all’ambiente, alla salute, all’alimentazione e alla

sostenibilit?”.

? il commento del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega alla Cultura Mario Anzil, che ha portato il saluto della

Giunta regionale questa sera a Udine alla presentazione del

volume “La dieta mediterranea in Friuli Venezia Giulia. Saggi e

Percorsi”. Curata dai docenti Ugo Falcone ed Edo D’Agaro per la

casa editrice “L’orto della Cultura”, l’opera porta a conclusione

il progetto regionale omonimo realizzato dal Club per l’Unesco di

Udine con il contributo della Regione, che lo ha sostenuto

attraverso un bando dedicato alla divulgazione della cultura

scientifica.

“Il nostro territorio ? ricco di saperi e sapori che meritano di

essere riconosciuti, raccontati e trasmessi – ha aggiunto il

vicegovernatore nel corso del suo intervento -. Questo progetto

ha il merito di saper valorizzare le produzioni locali, spesso

legate a tradizioni contadine, pastorali, familiari, e di

promuovere la cultura alimentare come elemento di educazione alla

salute, prevenzione e qualit? della vita”.

Il libro rappresenta il primo esempio regionale in cui la cultura

umanistica incontra quella scientifica. Contiene infatti le

immagini di numerosi dipinti eseguiti da artisti locali sui

prodotti tipici della dieta mediterranea. Tra di essi, un quadro

inedito di Giorgio Celiberti ? stato scelto come copertina del

volume.

Sono inoltre presenti articoli sulla storia della viticoltura ed

olivicoltura con fonti archivistiche e bibliografiche, saggi

sull’agroalimentare dell’alto adriatico con approfondimenti sugli