(ACON) SPORT E SOLIDARIET. BORDIN: AZIENDE SUL CAMPO PONTE TRA LE PERSONE

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 (ACON) San Giorgio di Nogaro, 7 giu – Una giornata di sport,

comunit? e beneficenza ha animato lo stadio Collavin, dove si ?

svolta la prima edizione del torneo di calcio “Aziende sul

Campo”. L’iniziativa, promossa dal Comune di San Giorgio in

collaborazione con l’Asd SS Sangiorgina, ha visto la

partecipazione di circa 130 persone, suddivise in nove squadre

rappresentanti aziende della zona industriale.

A salire sul gradino pi? alto del podio ? stata la squadra Ca’

D’Oro, vincitrice del torneo. Alla premiazione non ? mancato il

presidente dell’Assemblea legislativa regionale, Mauro Bordin,

affiancato dal consigliere Massimiliano Pozzo. “Questa ? la

dimostrazione concreta di quanto lo sport possa essere un ponte

tra le persone – ha commentato Bordin -. Non solo un torneo, ma

una vera festa della comunit?, che mette al centro lavoro,

impegno e senso di appartenenza. Le aziende non sono solo motori

economici, ma anche pres?di sociali”.

Si ? trattato di un vero e proprio evento di comunit?, che ha

coinvolto non solo i dipendenti delle imprese, ma anche le loro

famiglie e numerosi cittadini. Il campo sportivo si ? trasformato

in uno spazio di incontro e festa, all’insegna dello spirito di

squadra. Oltre all’aspetto sportivo, il torneo ha avuto anche una

forte valenza solidale: i fondi raccolti nel corso della giornata

saranno devoluti in beneficenza.

“Appuntamenti come questo rafforzano il legame tra il mondo del

lavoro e la societ? civile. ? bello vedere le aziende incontrarsi

sul campo da gioco, dove – ha aggiunto il presidente del Cr Fvg –

conta la collaborazione”.

A sottolineare il successo dell’evento anche le assessore

comunali Michela Pizzin e Sara Serato, che guardano gi? al

futuro: “L’obiettivo ? quello di trasformare ‘Aziende sul Campo’

in un appuntamento annuale, capace di crescere nel tempo e

coinvolgere un numero sempre maggiore di realt? produttive locali

e favorire l’integrazione con la comunit?. Una sfida che, alla

luce del successo di questa prima edizione, sembra gi? ben

avviata”.

