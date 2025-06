(ACON) SETTIMANA IN CR. NELLE COMM: CERTIFICAZIONI, EDILIZIA, MUSICA, FRAGILI

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

apre a mezzogiorno di luned? prossimo, 9 giugno, con la seduta

della II Commissione presieduta da Stefano Balloch (FdI),

convocata per l’illustrazione della proposta di legge 49 sulla

competitivit? delle imprese attraverso le certificazioni,

presentata dai consiglieri della Lega, prima firmataria Lucia

Buna. Subito dopo, ci saranno le audizioni delle Camere di

commercio, dei cluster, delle confederazioni e delle associazioni

imprenditoriali, artigiane, commerciali, esercenti e della

distribuzione.

Appuntamento “fuori dal coro”, ma che riguarda la specialit? del

nostro territorio e dunque meritevole di massima attenzione da

parte dei rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente

del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ? la IV Conferenza

regionale di verifica e proposta sulla lingua friulana, che si

terr? a Gorizia luned?, alle 14, presso l’auditorium della

cultura friulana.

Pi? mattiniera, la IV Commissione di Alberto Budai (Lega) si

riunir? mercoled? 11, alle 9.30, per l’approvazione del disegno

di legge 54 con cui si va a modificare il Codice regionale

dell’edilizia (legge regionale 19/2009). A chiudere i lavori, le

risposte giuntali a Nicola Conficoni (Pd) sulla prevenzione degli

incidenti lungo la Pordenone-Oderzo, sull’inserimento

dell’interporto di Pordenone tra i poli logistici di rilevanza

nazionale e realizzazione della stazione elementare, sui ritardi

per la realizzazione della circonvallazione Sud di Pasiano e, da

ultimo, sul terminal del trasporto pubblico per studenti

inutilizzato presso gli istituti superiori, ancora nella citt?

del Noncello.

Il giorno dopo, la V Commissione che fa capo a Diego Bernardis

(Fedriga presidente) ? convocata per le 10 con all’ordine del

giorno due illustrazioni, rispettivamente della Pdl 13 sulla

produzione musicale in Friuli Venezia Giulia, depositata da Furio

Honsell (Open Sinistra Fvg) e Rosaria Capozzi (M5S) a gennaio

2024, e della Pdl 43 contenente modifiche alla legge 9/2014

concernenti le funzioni del Garante regionale a tutela dei

diritti delle persone con disabilit? e delle persone anziane

vulnerabili, di iniziativa del Gruppo di Forza Italia, primo

firmatario Roberto Novelli, presentata a febbraio scorso.

La Pdl 49 della consigliera Buna, invece, sar? esaminata dalla

Seconda sempre gioved? 12 ma al pomeriggio, dopo aver ascoltato

la Giunta rispondere all’interrogazione di Honsell sullo

sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e i contributi

pubblici alle aziende, specie quelle non in regola, e quella di

Diego Moretti (Pd) sulle ricadute, in termini di presenze

turistiche e ritorni economici, della manifestazione Ein Prosit.

Se approvati, tanto la proposta Certificazioni quanto il disegno

Edilizia arriveranno all’attenzione dell’Aula il prossimo primo

luglio.

