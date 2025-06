Relazione della Commissione sullo svolgimento delle elezioni europee del 2024

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

Le elezioni sono al centro della democrazia e quelle del Parlamento europeo sono uno dei maggiori esercizi di democrazia al mondo. La Commissione europea ha pubblicato oggi una relazione sullo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2024.

La relazione rileva un’affluenza alle urne del 50,74 %, a dimostrazione della persistente vivacità della democrazia nell’Unione europea. Nel testo vengono messe in luce le misure adottate dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE e per coinvolgere i giovani, promuovere la partecipazione delle donne, facilitare l’accesso delle persone con disabilità e dei cittadini europei che si sono trasferiti in un altro Stato membro per lavorare, vivere o studiare. La relazione evidenzia inoltre le misure adottate da ciascuna istituzione dell’UE e dagli Stati membri, nonché la loro straordinaria collaborazione, per contrastare le minacce al processo elettorale, quali le ingerenze straniere, la disinformazione, la cibersicurezza e altre questioni che incidono sull’integrità delle elezioni, sia prima sia durante le votazioni. Tutto ciò ha contribuito a garantire il regolare svolgimento delle elezioni, senza incidenti o perturbazioni gravi.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “Le elezioni del Parlamento europeo sono una pietra angolare della democrazia. Abbiamo compiuto passi fondamentali per garantire che questi processi elettorali siano resilienti ed equi. Le elezioni del 2024 hanno messo in luce un livello eccezionale di cooperazione nell’Unione europea, rafforzando l’impegno a salvaguardare l’integrità democratica.”

Michael McGrath, Commissario per la Democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la protezione dei consumatori, ha dichiarato: “Le elezioni del 2024 hanno registrato un’affluenza stabile e un livello di collaborazione senza precedenti tra gli Stati membri, le istituzioni dell’UE e le parti interessate. Questo lavoro di squadra si è tradotto in una migliore preparazione ad affrontare eventuali perturbazioni. Rimane fondamentale promuovere un’elevata affluenza alle urne e la partecipazione inclusiva, in particolare tra i giovani elettori. Ora che le minacce alle elezioni evolvono rapidamente, i nostri sistemi di bilanciamento dei poteri devono essere più solidi che mai, in modo da poter proteggere efficacemente le nostre democrazie.”

Dalle ultime elezioni del 2019, l’Unione europea ha aumentato il sostegno agli Stati membri per rafforzare la resilienza delle democrazie e delle elezioni mediante iniziative quali il piano d’azione per la democrazia europea del 2020, le misure del 2021 per proteggere l’integrità elettorale e il pacchetto per la difesa della democrazia del 2023. Più recentemente, nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale, sono stati sviluppati due strumenti pratici: una lista di controllo dell’integrità delle elezioni e una matrice di gestione del rischio. Garantire l’integrità e l’equità del processo elettorale nell’Unione europea sarà anche un pilastro fondamentale del prossimo scudo europeo per la democrazia.

La presentazione di relazioni sullo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo è una prassi consolidata della Commissione e rispetta l’impegno della Commissione a effettuare una valutazione d’impatto dalla raccomandazione del 2023 su processi elettorali inclusivi e resilienti entro un anno dalle elezioni. La relazione si basa su una serie di fonti, tra cui indagini della Commissione rivolte agli Stati membri e ai partiti politici europei e nazionali, riscontri diretti dei cittadini e relazioni degli osservatori elettorali e delle organizzazioni della società civile.