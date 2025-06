Montedoglio, accordo Toscana-Umbria, Giani sabato 7 giugno a Castiglion del Lago

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

del Lago**

Sabato 7 giugno il presidente della Regione Eugenio Giani sarà a

Castiglione del Lago (Pg) per la firma dell’accordo per la gestione e

l’utilizzo condiviso delle risorse idriche dello schema di Montedoglio tra

Regione Toscana, Regione Umbria, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino

Centrale, Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale.

Appuntamento alle 11:00 al Palazzo comunale di Castiglione del Lago, in

piazza Antonio Gramsci.

