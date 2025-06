Comunicato Stampa – scoperta coppia di pusher uno era già agli arresti domiciliari.docx

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 06 June 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 06 giugno 2025

TERMINI IMERESE: SCOPERTA COPPIA DI PUSHER, UNO ERA GIA’ AI DOMICILIARI.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa del Reparto Territoriale di

Termini Imerese, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice

per le Indagini Preliminari di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti

di due persone, rispettivamente un 23enne, già agli arresti domiciliari per rapina e un 19enne (il primo

destinatario degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il secondo sottoposto alla misura

cautelare dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), entrambi

ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, avviate dopo l’esecuzione di una precedente ordinanza emessa nei confronti dei cinque

presunti autori della rapina a un pub di Termini Imerese del luglio 2022, si è sviluppata tra dicembre

2022 e aprile 2024, facendo emergere un grave quadro indiziario, sostanzialmente recepito dal

provvedimento cautelare, a carico dei due indagati per il reato di spaccio di cocaina e hashish.

In particolare, i Carabinieri hanno ricostruito e documentato numerosi episodi di spaccio commessi dal

23enne, il quale si trovava già agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Trabia, con la

collaborazione dell’amico 19enne, all’epoca minorenne.

Nell’ambito della medesima indagine, i militari della Sezione Operativa hanno inoltre sequestrato diverse

dosi di cocaina e hashish, segnalando diversi acquirenti alla Prefettura di Palermo quali assuntori di

droga.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur

gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter

processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in

giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.