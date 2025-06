CONTIENE FOTO# FONTE NUOVA (RM) – CARABINIERI ARRESTANO UN 52ENNE ITALIANO, GRAVEMENTE INDIZIATO DI ESSERE L’AUTORE DI UN FURTO ED UN TENTATO FURTO IN DUE ATTIVITÀ COMMERCIALI DELLA ZONA.

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

FONTE NUOVA (RM) – CARABINIERI ARRESTANO UN 52ENNE ITALIANO, GRAVEMENTE

INDIZIATO DI ESSERE L’AUTORE DI UN FURTO ED UN TENTATO FURTO IN DUE ATTIVITÀ

COMMERCIALI DELLA ZONA.

FONTE NUOVA (RM) – Nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi

presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento –

indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con

sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca

costituzionalmente garantito, si comunica che i Carabinieri della Compagnia

di Monterotondo hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne italiano,

già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di un furto ed

un tentato furto in danno di due attività commerciali della zona.

I fatti risalgono alla notte di venerdì 30 maggio; i Carabinieri della

Stazione di Mentana in pochissimi minuti sono intervenuti presso una

concessionaria di autoveicoli nel comune di Fonte Nuova, ove era appena

scattato l’allarme antintrusione; il repentino intervento dei Carabinieri ha

consentito di bloccare, all’interno del piazzale dell’azienda, un 52ennne,

trovato in possesso di uno scalpello, usato poco prima per forzare la porta

d’ingresso, ma l’arrivo dei Carabinieri ha consentito che l’uomo portasse a

segno il colpo. I successivi approfondimenti e ricerche in zona, hanno

consentito di accertare che, poco prima, il 52enne si fosse introdotto anche

all’interno di una pasticceria, limitrofa al concessionario.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la propria

abitazione in regime di arresti domiciliari; il giorno successivo, il

Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare

dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

L’episodio è ulteriore testimonianza della capacità di reazione dimostrata

dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nella repressione di queste

tipologie di reati; l’intensificazione dei controlli e la rinnovata

capillare presenza dei Carabinieri sul territorio consente, in questo modo,

di fornire una rapida ed efficace risposta alla particolare tematica.

Fondamentale, inoltre, è denunciare immediatamente alle autorità quanto

accaduto.

