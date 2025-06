CARABINIERI: Cerimonia del 211° Annuale di Fondazione in Piazza di Siena, all’interno della suggestiva cornice di Villa Borghese

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

Roma, 5 giugno 2025

IN PIAZZA DI SIENA L’ARMA CELEBRA IL 211° ANNUALE DELLA SUA

FONDAZIONE

A Roma, in Piazza di Siena, nella suggestiva cornice di Villa Borghese, l’Arma dei Carabinieri ha

celebrato il 211° Annuale di Fondazione, cerimonia che è stata suggellata dalla presenza del

Presidente del Senato, Ignazio La Russa, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, del Capo di

Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano e del Comandante Generale, Generale di

Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

All’evento hanno partecipato anche numerose altre Autorità Parlamentari e di Governo, esponenti

delle Magistrature, Autorità militari, civili e religiose e altre delegazioni di Paesi stranieri con cui

l’Arma ha un rapporto di amicizia e collaborazione.

La significativa ricorrenza ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la Bandiera dell’Arma fu insignita

della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima

Guerra Mondiale.

La cerimonia, che torna nella storica Piazza di Siena dopo circa 10 anni, è iniziata alle ore 19:00 con

l’ingresso in Piazza di Siena di tre Reggimenti di formazione rappresentativi delle Organizzazioni

dell’Arma: Mobile e Speciale, Addestrativa, Territoriale e Tutela Forestale Ambientale e

Agroalimentare. Si è svolta a seguire la resa degli onori al Presidente del Senato e al Ministro della

Difesa, accompagnati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante Generale

dell’Arma dei Carabinieri, che hanno passato in rassegna i Reparti schierati.

A seguire, ha preso la parola il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il quale ha subito evidenziato

l’importanza della presenza dell’Arma tra le comunità: “quando una persona vede la macchina dei

carabinieri riconosce la presenza dello Stato, quello con la S maiuscola, quello che tutti vorremmo

incontrare e riconoscere, uno Stato che ci dà sicurezza”.

Il Ministro ha continuato elogiando l’operato di ogni Carabiniere: “l’Arma ha un ruolo

fondamentale per la sicurezza e la coesione del Paese, ogni giorno uomini e donne che ne fanno

parte operano con dedizione, competenza e spirito di servizio a fianco delle istituzioni e a tutela dei

cittadini. L’unicità dell’Arma dei Carabinieri è data dalla sicurezza e tranquillità che trasmettono:

chi li incontra riconosce la presenza di uno Stato equo e imparziale e si sente più protetto”.

Nel concludere si è soffermato sull’evoluzione dell’Istituzione: “cambia la tecnologia, E voi state

correndo veloce, vi state adeguando ai cambiamenti della tecnologia, state cercando di portare la

tradizione dell’Arma in questo secolo. L’Arma si sta adeguando all’intelligenza artificiale, come

tutta la Difesa alle nuove tecnologie, ma mantiene un presidio di valori attraverso il lavoro di

ognuno di voi”.

La cerimonia è proseguita con la consegna, da parte del Presidente del Senato, della Medaglia

d’Oro al “Valor Civile” alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri per la preziosa

attività svolta a tutela dei minori

L’Arma dei Carabinieri, quale Istituzione per sua stessa essenza votata alla difesa dei cittadini,

specialmente dei più vulnerabili, sin dalla fondazione ha dato costante e straordinaria prova di

dedizione nella difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare le Stazioni

Carabinieri, presidio

prossimità

e rassicurazione

sociale

per eccellenza, svolgono

quotidianamente numerosi interventi di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica, effettuati

d’iniziativa o d’intesa con l’Autorità giudiziaria minorile, i Servizi sociali, gli Uffici scolastici

regionali e i Dirigenti scolastici. La motivazione è la seguente:

“Istituzione da sempre votata alla difesa dei cittadini, soprattutto dei più vulnerabili, l’Arma dei

Carabinieri ha dato prova di straordinaria dedizione ed eroico slancio nella tutela dei diritti

dell’infanzia e dell’adolescenza.

Tanto nella lotta alle forme più aberranti di sfruttamento, quanto nel contrasto ai fenomeni di

maltrattamento e di bullismo, le donne e gli uomini dell’Arma si sono prodigati, con eccezionale

abnegazione, per garantire ai minori vittime di qualsiasi violenza un’esistenza più libera e felice,

senza mai esitare, al verificarsi di disastri e quotidiani incidenti, a intervenire in situazioni di

rischio, mettendo a repentaglio la propria vita per salvare quella più preziosa dei bambini.

Profondamente convinti del valore della prevenzione, i Carabinieri, d’intesa con le Istituzioni

scolastiche, hanno altresì svolto migliaia di conferenze nelle scuole e incontri in caserma,

diffondendo tra milioni di studenti utili consigli per non cadere nelle trappole delle organizzazioni

criminali, nelle dinamiche del “branco”,

nell’inganno delle droghe e nelle insidie del web,

promuovendo la cultura della legalità e del rispetto del prossimo quali condizioni necessarie alla

convivenza pacifica tra le persone e al sano progresso del Paese”.

Territorio Nazionale, 2004 – 2025

Successivamente sono state consegnate, dalle Autorità istituzionali presenti, alcune ricompense

individuali:

 la Medaglia d’Oro al Valor Civile al Car. Noemi Schiraldi (ora Mar.) con la seguente

motivazione: “Addetto a Stazione Carabinieri capoluogo, con ferma determinazione, esemplare

iniziativa ed eccezionale coraggio, libero dal servizio, non esitava ad affrontare un uomo che,

al culmine di un diverbio, aveva attinto mortalmente alla testa la moglie con un’arma

impropria. Con cosciente sprezzo del pericolo, benché disarmato, riusciva a bloccare

l’esagitato e a trarlo in arresto. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del

dovere”

Salsomaggiore Terme (PR), 28 novembre 2023.

 Medaglia d’Argento al Valor Civile all’App. Sc. Stefano Sanna con la seguente motivazione:

“Addetto a Stazione Carabinieri distaccata, con ferma determinazione ed eccezionale coraggio,

non esitava ad affrontare un uomo in forte stato di agitazione psicofisica il quale, armato con

coltello da cucina, stava opponendo resistenza al personale del “118” che tentava di sottoporlo

a trattamento sanitario obbligatorio. Lanciatosi a protezione di un medico con cosciente

sprezzo del pericolo, veniva egli stesso attinto con un fendente alla nuca, riuscendo, benché

ferito, a disarmare e bloccare l’esagitato. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune

senso del dovere”.

Cossoine – SS, 1° giugno 2024.

Medaglia d’Argento al Valor Civile al Mar. Pierluigi Tusiano (ora Mar. Ord.) con la

seguente motivazione:

“Comandante di Stazione Carabinieri distaccata, nel corso di un servizio di polizia

giudiziaria, con esemplare altruismo, eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del

pericolo, interveniva in soccorso degli abitanti in un isolato cittadino interessato

dall’esplosione causata da una fuga di gas. Nonostante il rischio di ulteriori

deflagrazioni, non esitava a introdursi in un’abitazione invasa dal fumo e dalle fiamme,

da cui traeva in salvo, trasportandole sulle proprie spalle due anziane disabili. Chiaro

esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere”.

Casalvecchio di Puglia – FG, 27 aprile 2023.

 le Medaglie di Bronzo al Valore Civile nei confronti di S. Ten. (ora Cap.) Sossio D’Ambrosio,

Mar. Magg. Nicola Della Marca, Brig. (ora Brig. Ca.) Michele Di Matteo, App. (ora App. Sc.)

Tommaso Ciervo con la seguente motivazione:

“Comandante/Addetti a Sezione Operativa di Compagnia distaccata, con ferma

determinazione e generoso slancio, avuta notizia di una rapina in procinto di essere

consumata ai danni di un esercizio commerciale ad opera di quattro malfattori travisati

a bordo di furgone, coordinava l’intervento, partecipandovi personalmente. Intercettati i

malviventi, incurante della minaccia di uno di essi, che puntava un fucile a canne mozze

contro i militari, con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava

ad affrontare i malfattori, riuscendo a bloccarli e a trarli in arresto con l’ausilio dei

commilitoni, dopo violenta colluttazione. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non

comune senso del dovere”.

Marcianise – CE, 14 luglio 2021.

Si è poi proceduto alla consegna del “Premio Annuale” a cinque Comandanti di Stazione ed uno di

Nucleo Forestale che si sono particolarmente distinti nell’attività d’istituto, impegnati

quotidianamente ad accogliere, ascoltare e soccorrere la comunità:

˗ Luogotenente Massimiliano Usai, Comandante della Stazione di Torino Borgo S. Salvario

(TO);

˗ Luogotenente Carica Speciale Davide Graziotti, Comandante della Stazione di Stazione di

Albignasego (PD);

˗ Luogotenente Carica Speciale Roberto Orsara, Comandante della Stazione di Pomezia (RM);

˗ Luogotenente Carica Speciale Giovanni De Rosa, Comandante della Stazione di Bari San

Nicola (BA);

˗ Luogotenente Carica Speciale Corrado Marcì, Comandante della Stazione di Palazzolo

Acreide (SR);

˗ il Maresciallo Capo Lidia Meduri, Comandante del Nucleo Forestale di Cittanova (RC).

Al termine delle premiazioni, dopo il deflusso dei Reparti, è stato eseguito prima lo sfilamento dei

cavalli murgesi con carrozze e successivamente lo Storico Carosello Equestre dal 4° Reggimento

Carabinieri a Cavallo per rievocare la “Carica di Pastrengo” del 1848.

La manifestazione è terminata con gli onori finali alle massime Autorità.