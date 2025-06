Assoluti, sciabola: Il 16enne Leo Reale è il più giovane campione d’Italia della storia. Al femminile vince Gargano

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

PIACENZA – Leonardo Reale è il più giovane campione d’Italia della

storia nella sciabola maschile, dopo aver battuto in una finale –

storica a propria volta – tutta in famiglia, il fratello maggiore

Edoardo Reale. È il primo verdetto, da guinness dei primati, dei

Campionati Italiani Assoluti Piacenza 2025, che hanno visto invece al

femminile trionfare la sciabolatrice Rebecca Gargano.

Leo Reale da record: a soli 16 anni – ne compirà 17 ad agosto – lo

sciabolatore del Frascati Scherma ha vinto il tricolore in un

meraviglioso match conclusivo contro il “fratellone” Edo, da poche

settimane portacolori del Centro Sportivo Aeronautica Militare: un

grande spettacolo conclusosi all’ultima stoccata, con il punteggio di

15-14 in favore di Leo.

“_Un’emozione incredibile vincere un titolo assoluto, ancor di più in

una finale contro Edoardo. Ho iniziato a fare scherma seguendo lui e in

otto assalti in gara non lo avevo mai battuto_”, ha detto Leonardo

Reale.

Terzo gradino del podio degli sciabolatori per il campione mondiale

Under 20 a livello individuale, Cosimo Bertini, unico bronzo di giornata

causa l’espulsione di Luca Curatoli (per eccessive proteste) dopo i

quarti di finale. A un passo dalla zona medaglie il pluri-olimpico Luigi

Samele (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 5° classificato, a seguire 6°

Michele Gallo (Centro Sportivo Carabinieri), 7° Edoardo Cantini (Centro

Sportivo Carabinieri) e 8° Riccardo Nuccio (Fiamme Oro Roma).

Primo titolo italiano nella sciabola femminile per Rebecca Gargano.

L’atleta napoletana dell’Aeronautica Militare ha superato in un altro

splendido match di finale, chiuso sul 15-14, la sua compagna di centro

sportivo Alessia Di Carlo, alla quale è andato l’argento.

“_Uno scudetto che sognavo, per il quale ho lavorato tantissimo e che

condivido con tutte le persone che mi hanno consentito di tagliare

questo traguardo_”, ha gioito Rebecca Gargano.

Medaglie di bronzo per la campionessa uscente Michela Battiston, anche

lei portacolori del Centro Sportivo Aeronautica Militare, e per l’under

20 Mariella Viale delle Fiamme Oro Roma. Ancora giovanissime

protagoniste anche tra le “top 8” con il 5° posto di Elisabetta Borrelli

(Centro Sportivo Esercito) e il 6° di Vittoria Mocci (Accademia d’Armi

Musumeci Greco), poi la 7^ posizione di Martina Criscio (Fiamme Oro) e

l’8^ di Claudia Rotili del Centro Sportivo Aeronautica Militare.

Domani la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Piacenza

2025 vedrà ancora protagonista la sciabola con le due competizioni a

squadre: finali in diretta dalle 17.30 su RAI Sport.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SCIABOLA MASCHILE – PIACENZA, 5 GIUGNO 2025

Qui i risultati [1]

Classifica: 1. Leonardo Reale (Frascati Scherma), 2. Edoardo Reale

(Centro Sportivo Aeronautica Militare), 3. Cosimo Bertini (Fides

Livorno), 5. Luigi Samele (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 6. Michele

Gallo (Centro Sportivo Carabinieri), 7. Edoardo Cantini (Centro Sportivo

Carabinieri), 8. Riccardo Nuccio (Fiamme Oro Roma)

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SCIABOLA FEMMINILE – PIACENZA, 5 GIUGNO

2025

Qui i risultati [2]

Classifica: 1. Rebecca Gargano (Centro Sportivo Aeronautica Militare),

2. Alessia Di Carlo (Centro Sportivo Aeronautica Militare), 3. Michela

Battiston (Centro Sportivo Aeronautica Militare), 3. Mariella Viale

(Fiamme Oro Roma), 5. Elisabetta Borrelli (Centro Sportivo Esercito), 6.

Vittoria Mocci (Accademia d’Armi Musumeci Greco), 7. Martina Criscio

(Fiamme Oro Roma), 8. Claudia Rotili (Centro Sportivo Aeronautica

Militare)

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

video fratelli Reale: https://fromsmash.com/sOoC~VcDvJ-dt

video immagini finali sciabola: https://fromsmash.com/NMIgCI81E~-dt

