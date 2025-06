(ARC) Trasporti: Amirante, sconti studenti collegamenti Udine-Grado-Lignano

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Trieste, 5 giu “Sostenere una mobilit? pubblica pi? attrattiva

per i giovani significa investire nel futuro e contribuire alla

transizione verso modelli di trasporto pi? sostenibili. Con

questa promozione e con il rinnovato servizio estivo, infatti,

offriamo a studenti e cittadini un’opportunit? concreta per

scoprire e vivere il territorio in modo pi? semplice, economico e

responsabile”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture

Cristina Amirante, annunciando che a partire da domenica 8 giugno

entrer? in vigore il nuovo assetto dei collegamenti extraurbani

tra Udine, Grado e Lignano, che prevede per gli studenti una

speciale offerta: viaggi a met? prezzo fino alla fine di giugno.

Come ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale,

favorire l’uso del trasporto pubblico anche nei mesi estivi e

promuovere abitudini di mobilit? sostenibile tra i pi? giovani

sono gli obiettivi della promozione attivata da TPL FVG e Arriva

Udine, in collaborazione con la Regione. L’iniziativa ? rivolta a

tutti gli studenti delle scuole della ex provincia di Udine in

possesso di un abbonamento scolastico annuale TPL FVG.

Nel dettaglio, dal luned? al venerd?, fino alla fine di giugno

2025, gli studenti potranno raggiungere le localit? balneari di

Grado e Lignano a met? prezzo. Sar? sufficiente esibire il

proprio abbonamento 2024/2025 per ottenere un biglietto valido

sia per l’andata che per il ritorno, senza costi aggiuntivi. La

promozione ? utilizzabile pi? volte nel periodo indicato.

Questa iniziativa accompagna l’avvio, previsto per domenica 8

giugno, del nuovo servizio estivo di trasporto pubblico

extraurbano tra Udine, la costa e i principali nodi territoriali.

Il progetto, frutto di una riprogettazione complessiva della

mobilit?, punta a garantire una maggiore frequenza delle corse,

pi? interconnessioni e una copertura oraria pi? estesa, in modo

da rispondere in maniera pi? efficace alle esigenze di residenti,

studenti e turisti.

In particolare, il nuovo servizio prevede: collegamenti diretti e

pi? frequenti, con corse ogni ora da e per Lignano e Grado;

connessioni ottimizzate con i principali nodi ferroviari e

intermodali (Palmanova, Cervignano, Latisana); servizi attivi per

l’intera giornata, con orari regolari e facilmente memorizzabili;

accessibilit? potenziata verso i principali poli di attrazione,

come il mare, i centri urbani e gli ospedali.

Infine, nei nodi di interscambio di Palmanova, Cervignano,

Latisana, San Giorgio di Nogaro e Mortegliano sar? possibile

accedere facilmente ai collegamenti verso numerose destinazioni

del territorio. Solo per citarne alcune, dal nodo di Palmanova

sar? possibile raggiungere Cividale, Gradisca d’Isonzo,

Fiumicello, Marano Lagunare e molte altre localit?, oltre ai

collegamenti ferroviari della linea

Trieste-Cervignano-Udine-Tarvisio.

“Realizziamo cos? un trasporto pubblico pi? capillare, efficiente

e accessibile, pensato per garantire una mobilit? sostenibile,

moderna e flessibile anche durante l’estate”, ha concluso

l’assessore.

ARC/COM/gg

051954 GIU 25