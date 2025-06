(ARC) Eventi: Fedriga, Artistica ’81 onora Fvg in tutta Italia

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

esibiti pi? di 400 bambini, ragazzi e ragazze

Trieste, 5 giu – “Da ben 25 anni Artistica ’81 ? protagonista

della serie A1 della ginnastica artistica italiana: un primato

che onora il nome del Friuli Venezia Giulia in tutto il Paese. Ma

il merito di questa societ? va anche oltre quello di formare

nuovi campioni e campionesse: qui si impara sin dalla tenera et?

a stare insieme, fare gruppo, impegnarsi e sacrificarsi. Siamo

orgogliosi di avere nel nostro territorio una realt? capace di

raggiungere risultati straordinari sotto ogni profilo, grazie

all’impegno di atleti, tecnici, dirigenti, volontari e famiglie”.

Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano

Fedriga intervenendo questa sera al 44. saggio di fine anno di

Artistica ’81 al PalaTrieste. Assieme al massimo esponente

dell’Esecutivo regionale, hanno rappresentato la Giunta anche

l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, mentre per

il Comune di Trieste erano presenti il sindaco Roberto Dipiazza e

il vicesindaco Serena Tonel. A far gli onori di casa il

presidente di Artistica ’81 Fulvio Bronzi, in carica sin

dall’anno di fondazione del sodalizio.

Nel corso della serata, le esibizioni di oltre 400 giovani

ginnaste e ginnasti dai tre anni in su si sono alternate alle

premiazioni di atleti e squadre. Fedriga ha omaggiato assieme al

sindaco Dipiazza la compagine femminile agonistica, che nella

prossima stagione disputer? il campionato di serie A1 per la

26.ma volta consecutiva e che ha chiuso l’annata 2024/25 al

settimo posto

