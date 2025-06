(ACON) LEGISLAZIONE. HONSELL (OPEN): GIUNTA COMPROMETTE SPAZI DI DEMOCRAZIA

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 (ACON) Trieste, 5 giu – “Oggi in Consiglio regionale, nel

Comitato di valutazione,? stato discusso il rapporto sulla

legislazione regionale e le altre attivit? consiliari. Si esprime

convinto apprezzamento per tutto il personale che con varie

competenze contribuisce alla redazione di tale documento

raccogliendo e processando i dati cos? da offrire una risposta

alla domanda: ma cosa fa il Consiglio regionale?”

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell

(Open Sinistra Fvg) evidenziando che “tuttavia, emergono con

chiarezza alcuni fatti molto preoccupanti che mostrano come il Cr

sia tenuto in pochissima considerazione dalla Giunta Fedriga,

compromettendo, quindi, l’efficacia del meccanismo democratico”.

“Quasi tutte le leggi approvate – spiega Honsell – sono di

emanazione della Giunta. Quasi tutti gli emendamenti approvati

sono della Maggioranza, altissimo il numero di emendamenti della

Giunta stessa portati direttamente in Consiglio e non in

Commissione. Meno dell’1% il numero di ordini del giorno

approvato dalla Giunta, su proposta dei consiglieri, che sono

presi in considerazione successivamente. Altissimo il numero di

atti secondari quali regolamenti e delibere che ogni legge

innesca”.

“Quasi tutte le norme – afferma ancora l’esponente di Open –

operano in modo multisettoriale e per ritocco o modifica di norme

preesistenti, rendendone quasi impenetrabili i testi per chi non

possiede un buon motore di ricerca legislativo. Maggiori

dovrebbero essere i testi unici. Come Open Sinistra FVG abbiamo

chiesto di quantificare nuovi indicatori di qualit? come il

numero di atti successivi che ogni legge prevede e il numero di

emendamenti di Giunta in Consiglio senza il vaglio preliminare

delle Commissioni di merito. Abbiamo anche chiesto un indicatore

per misurare la stabilit? delle norme”.

“Esprimiamo poi l’auspicio che vengano approvate anche norme e

emendamenti proposti dall’Opposizione, contrariamente a quanto ?

avvenuto finora. Si verifica, infatti, frequentemente il fenomeno

che un emendamento dell’opposizione bocciato ritorni dopo alcuni

mesi come articolo presentato dalla Giunta stessa in un’altra

norma. Oltre a un miglioramento dello stile legislativo dovrebbe

esserci, infatti – conclude Honsell -, anche uno sviluppo

dell’etica legislativa in un’assemblea democratica”.

ACON/COM/sm

051439 GIU 25