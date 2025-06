(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 LIGURIA, VARIANTI DI SAVONA E DELLA SPEZIA: DA DOMANI PAGAMENTI DEGLI STIPENDI AI LAVORATORI DI ICI ITALIANA COSTRUZIONI

• prosegue l’impegno di Anas per garantire la continuità delle lavorazioni

Genova 4 giugno 2025

A partire da domani, 5 giugno, Anas, società del Gruppo Fs Italiane, procederà al pagamento degli stipendi ai lavoratori della società ICI Italiana Costruzioni impegnati nel cantiere delle varianti di Savona e della Spezia lungo la strada statale 1 Aurelia.

La continuità dell’appalto, seppur in un contesto di severe criticità finanziarie dell’impresa, è stata garantita in piena sinergia da Anas e dal Commissario straordinario Matteo Castiglioni attivando gli strumenti sostitutivi della stazione appaltante per la tutela di subappaltatori, fornitori e, in ultimo, delle maestranze, attraverso il pagamento diretto sia dei lavori eseguiti sia degli emolumenti a favore degli operai.

Nel frattempo, l’impresa ha avviato una procedura di ricomposizione del debito presso il Tribunale di Roma, attualmente ancora in corso, la cui definizione è attesa a breve termine. Tale procedura costituisce un passaggio essenziale per il riassetto finanziario dell’azienda e per garantire il regolare prosieguo delle attività.

