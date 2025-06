CARABINIERI: TERMINA LA PRIMA GIORNATA DEL “VILLAGGIO ARMA”A VILLA BORGHESE, SPAZIO ESPOSITIVO ALLESTITO IN OCCASIONE DEL 211° ANNUALE DI FONDAZIONE.

(AGENPARL) - Roma, 4 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 04 June 2025 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

V Reparto – SM – Ufficio Stampa

Roma, 4 giugno 2025

COMUNICATO STAMPA

INCROCIO DI GENERAZIONI AL “VILLAGGIO ARMA” A VILLA BORGHESE:

I RAGAZZI IMPARANO A DIRE “STOP AL BULLISMO”

E GLI ANZIANI A DIFENDERSI DALLE TRUFFE

Al “Villaggio Arma” di Villa Borghese oggi si sono tenute due conferenze distinte ma unite da un

comune obiettivo: promuovere la cultura della legalità e della consapevolezza. Da una parte, i più

giovani sono stati coinvolti nell’incontro “Stop al bullismo”, un momento di riflessione e confronto

sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Tra i relatori, Giovanna Pini, presidente del Centro

Nazionale contro il Bullismo “Bullistop”, Jasmin Zangarelli, influencer ed ex pattinatrice artistica, e

Luigi Busà, oro olimpico a Tokyo e atleta del Centro Sportivo Carabinieri, i quali hanno portato

esperienze, consigli, testimonianze e messaggi di speranza e resilienza.

L’altra platea era composta invece dai cittadini più anziani, rappresentati dal nonno d’Italia, Lino

Banfi, volto della campagna d’informazione dell’Arma contro le truffe.

Alla conferenza sul bullismo, moderata da Giacinto Pinto, Capo Redattore Cronaca del Tg1 Rai, ha

preso parola il Col. Barbara Vitale, Comandante della Sezione Atti Persecutori del Raggruppamento

Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS), illustrando le attività di contrasto messe in campo

dall’Arma. “Il fenomeno non riguarda solo la scuola, ma anche palestre e parrocchie. L’ascolto

avviene in spazi dedicati, per interventi mirati verso scuola, bullo e gruppo”, ha spiegato, invitando i

ragazzi a segnalare eventi critici anche se non direttamente coinvolti.

Giovanna Pini e Fulvio La Palma di “Bullistop” hanno coinvolto i ragazzi con giochi a tema,

spiegando l’importanza di un “gruppo positivo” e le tre parole chiave del bullismo: “Asimmetria di

potere, intenzionalità e ripetitività.

Jasmin Zangarelli ha raccontato la sua esperienza da vittima, esortando all’ascolto e all’aiuto

reciproco. Luigi Busà, invece, ha ricordato il bullismo subìto da bambino e il suo riscatto dopo la

vittoria olimpica: “Quando ho rivisto quei ragazzi, gli ho stretto la mano. Per me è stata la chiusura

di un cerchio”.

Nel secondo appuntamento della giornata sono stati coinvolti i più anziani, protagonisti della

conferenza dedicata alla prevenzione delle truffe, moderata da Alessandra Forte, Capo Redattrice

Cronaca del Tg2 Rai. Dalle truffe telefoniche a quella del “falso carabiniere”, del “finto pericolo” o

del “finto amico”, dove il malintenzionato si avvicina fingendo di conoscere la vittima, spesso con

un abbraccio, presentandosi come amico dei figli o dei nipoti. E con una scusa, come un debito

urgente, la convince a consegnare denaro o gioielli.

Lino Banfi ha saputo unire il sorriso alla responsabilità civica, rafforzando il legame tra generazioni

nel segno della fiducia e della prevenzione. “Dopo la campagna di informazione che ho realizzato