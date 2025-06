Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Convegno 5-6 giugno 2025 Arte Benessere Cultura. L’ABC dei Musei accessibili

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2025

L’ABC dei Musei accessibili

Roma, 5-6 giugno 2025

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Piazzale di Villa Giulia, 9 Roma

Convegno a cura di Luana Toniolo, Vittoria Lecce, Francesca Montuori

L’obiettivo del convegno organizzato dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma

è promuovere il dibattito culturale offrendo a specialisti, esperti, formatori ed educatori

museali un’opportunità di confronto sulle possibilità dell’utilizzo dell’arte come “risorsa”

per i professionisti della salute, sull’importanza della formazione per promuovere il

benessere psicofisico nei Luoghi della Cultura e sulle attività che permettono di rendere

i Luoghi della Cultura accessibili e inclusivi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti indicato le attività culturali, artistiche e

creative come fattori efficaci per la promozione della salute e il benessere individuale e

collettivo, nonché strumenti di inclusione e di empowerment per persone con disabilità

anche gravi e per persone in condizioni di marginalizzazione o svantaggio (Health

Evidence Network Synthesis Report 67, 2019).

L’OMS ha evidenziato quindi la centralità del Welfare culturale e il ruolo primario delle

arti e della cultura nella prevenzione, nel trattamento e nella gestione di patologie e nella

promozione della salute. Per sua stessa definizione il Welfare culturale “presuppone una

relazione sistemica e sistematica di collaborazione fra professionisti di discipline

diverse e, soprattutto, una integrazione di scopo fra i sistemi istituzionali della salute,

delle politiche sociali e quello delle arti e della cultura” (Treccani).

È importante dunque che i Luoghi della Cultura si propongano come partner e/o

interlocutori di riferimento per i soggetti attivi nel sistema socio-sanitario per promuovere

attivamente e congiuntamente il Welfare culturale e garantire l’attuazione di programmi,

strategie e attività in stretta collaborazione con i professionisti della salute. Come indica

anche la Convenzione di Faro “la conservazione dell’eredità culturale, ed il suo uso

sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita”. Per questo

motivo i Luoghi della Cultura devono divenire strutture a servizio della comunità nella

promozione di attività di Welfare culturale.

Non va dimenticato che garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte

le età è tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 (ob. 3), recepita anche dall’Unione Europea, e

che lo stesso documento riconosce il contributo della cultura allo sviluppo sostenibile

(ob. 4).

Il convegno si articolerà in tre sessioni volte a far incontrare i soggetti specialisti sociosanitari e gli operatori della cultura con lo scopo di promuovere la collaborazione fra

professionisti socio-sanitari e professionisti della cultura.

Nella prima sessione – L’Arte come strumento per i professionisti della salute interverranno attori e attrici del settore sanitario e assistenziale che illustreranno i benefici

di attività culturali, artistiche e creative su soggetti con bisogni speciali.

La seconda sessione – Il Benessere nei Musei: l’importanza della formazione – sarà

dedicata alla necessità di formare operatori culturali capaci di progettare,

congiuntamente al personale socio-sanitario, attività di arte e di fruizione del patrimonio

culturale volte a migliorare il benessere e la salute degli individui.

La terza sessione – I Luoghi della Cultura a servizio del welfare – sarà incentrata sulla

condivisione di conoscenze e pratiche di Welfare culturale nei Luoghi della Cultura in

Italia.

A conclusione del convegno verrà dato spazio a una tavola rotonda per una riflessione

sui temi trattati e sugli stimoli generati nel corso delle tre sessioni, un momento di

condivisione che offrirà l’occasione di intessere relazioni e collaborazioni istituzionali per

la promozione del Welfare culturale.

Iscriviti compilando il modulo

Scopri il programma completo

Servizi Educativi e Accessibilità

Ufficio Promozione e Comunicazione

http://www.museoetru.it