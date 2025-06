Next Generation Fest 2025, oltre 20mila i partecipanti

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2025

Supera quota 20mila il numero di ragazze e ragazzi che nel corso di una

maratona di 12 ore stanno partecipando alla quarta edizione del Next

Generation Fest.

L’evento della Generazione Z e Alfa più grande d’Italia, organizzato da

Regione Toscana e Giovanisì al Teatro del Maggio di Firenze, volge alle

battute finali. Ma è già il tempo di un primo bilancio da parte del

presidente Giani.

“Abbiamo superato la partecipazione dello scorso anno e siamo orgogliosi

di aver trasformato in un momento davvero speciale la Festa della

Repubblica”, spiega.

Il flusso verso il Teatro da questa mattina non si è mai interrotto e in

alcuni momenti le ragazze e i ragazzi accorsi, ma anche tante famiglie,

hanno dovuto attendere qualche minuto prima di poter accedere nel foyer e

nell’Auditorium.

“Ngf rappresenta simbolicamente un passaggio di testimone dai padri

costituenti alle nuove generazioni, chiamate a essere protagoniste del

futuro democratico del Paese”, osserva con l’occasione Giani, che

conclude: “Oggi, 79 anni dopo il referendum del 2 giugno 1946 che vide

gli italiani scegliere la Repubblica, celebriamo quella stessa

partecipazione civile attraverso i giovani. Il Next Generation Fest è il

modo migliore per rinnovare lo spirito dei valori di partecipazione e

democrazia alla base della Repubblica e della Costituzione”.

Il Next Generation Fest è organizzato dalla Presidenza della Regione

Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione del Teatro del Maggio

Fiorentino. E’ finanziato interamente dal Ministro per lo sport e i

giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche

giovanili e il Servizio civile universale. L’evento si svolge sotto l’alto

patrocinio del Parlamento Europeo.

Tutti gli speaker – oltre 60 dal mondo dello spettacolo, della società,

dei social, della cultura – hanno partecipato alla giornata mettendo a

disposizione le loro competenze e la loro esperienza senza alcuna forma di

compenso. Una grande generosità che rende ancora più straordinario questo

evento dedicato ai giovani e per la quale Regione Toscana riserva un

sentito ringraziamento.

