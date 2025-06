GOLF – PERRINO SI CONFERMA CAMPIONE NELL’OPEN D’ITALIA DISABILI

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 GOLF

Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche: vince Tommaso Perrino

Sul percorso del Conero Golf Club doppio successo per il livornese, che si è imposto anche nel Campionato Italiano

Alla cerimonia di premiazione presente Francesco Acquaroli, il Presidente della Regione Marche

Successo doppio per Tommaso Perrino, che ha vinto per la quinta volta sia l’Open d’Italia Disabili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association (EDGA), che il Campionato Italiano.

Sul percorso del Conero Golf Club (par 71) di Sirolo (AN), il 41enne professionista livornese, leader dopo il round iniziale, ha concluso con 148 (71 77, +6) colpi, contenendo il ritorno del belga Arwen Duerinckx, salito dal terzo al secondo posto con 152 (+10), dopo un 73 (+2), miglior parziale del turno. Con lo stesso punteggio il tedesco René Schwenk, terzo classificato.

Nella gara, giunta alla 25ª edizione, bel recupero di Vittorio Cascino, da settimo a quarto con 165 (+23), quindi la tedesca Jennifer Sraga, quinta con 167 (+25), Davide Palestro, sesto con 169 (+27), e John Dario, settimo con 190 (+48).

Perrino, campione europeo individuale nel 2023 e numero 13 del WR4GD ranking EDGA (categoria “gross”), si era imposto nel 2019, 2021, 2022 e 2024, mentre nel Campionato Italiano ha fatto cinquina consecutiva dal 2021. Ambassador del Settore Paralimpico FIG, tra i suoi successi figurano il Dutch Disabled Open (2024), il G4D@ISPS Handa World Invitational in Irlanda del Nord (2022) e ha fatto parte del Team Europe nel vittorioso ISPS Handa All-Abilities Competition at World Champions Cup (2023).

L’evento, all’insegna del fair play e dell’aggregazione, tornerà al Conero Golf Club anche nel 2026 nell’ambito di un accordo triennale tra Regione Marche, presenting sponsor, e Federazione Italiana Golf.