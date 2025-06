CONTIENE FOTO#ALESSANDRINO – SORPRESI DOPO UN COLPO IN ABITAZIONE FUGGONO DAL LINCIAGGIO DEI RESIDENTI.CARABINIERI ARRESTANO DUE STRANIERI. RECUPERATA LA REFURTIVA E SEQUESTRATE CHIAVI CODIFICATE PER MANOMETTERE I CILINDRI DELLE PORTE DI INGRESSO.

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 01 June 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ALESSANDRINO – SORPRESI DOPO UN COLPO IN ABITAZIONE FUGGONO DAL LINCIAGGIO

DEI RESIDENTI.

CARABINIERI ARRESTANO DUE STRANIERI.

RECUPERATA LA REFURTIVA E SEQUESTRATE CHIAVI CODIFICATE PER MANOMETTERE I

CILINDRI DELLE PORTE DI INGRESSO.

ROMA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina,

d’intesa con la Procura della Repubblica, a seguito di una segnalazione

giunta al numero di pronto intervento 112, hanno arrestato due cittadini

georgiani di 31 e 40 anni, in Italia senza fissa dimora, poiché gravemente

indiziati del reato di rapina in concorso.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri sono intervenuti in via della Bella

Villa, quartiere Alessandrino, dove poco prima i due georgiani si erano

introdotti all’interno di un appartamento, di proprietà di un 22enne romano,

utilizzando una chiave codificata per aprire la porta di ingresso, per poi

asportare dal suo interno vari oggetti tra cui cellulari, materiale

elettronico, gioielli e orologi. Durante la fuga sono stati però

intercettati nell’androne condominiale dal proprietario di casa, allertato

dal sistema di videosorveglianza interno all’appartamento. I due sono

riusciti però a spintonare la vittima e a guadagnarsi la fuga a piedi, ma

sono stati inseguiti dalla vittima e da alcuni residenti della zona per dare

manforte. Sono stati poi raggiunti e bloccati da un folto gruppo di persone

che nel parapiglia hanno anche colpito i due fuggitivi con calci e pugni.