COMUNICATO STAMPA TENNIS CLUB CASERTA DEL 1° GIUGNO 2025

COMUNICATO STAMPA DEL 1° GIUGNO 2025

La tedesca Franziska Sziedat è la prima delle tenniste che del tabellone

delle qualificazioni accede al main draw.

I nomi delle altre sette atlete che completeranno il tabellone singolare,

si conosceranno solo alla fine della giornata di lunedì che conclude le

qualificazioni del XXXVI edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis

Città di Caserta – Trofeo COGEPA Bartolo Paone”, con montepremi di

60.000,00 dollari con ospitalità, in corso di svolgimento sui campi in

terra rossa del Tennis Club di Caserta presieduto da Aurelio Scotti e sito

in via Laviano 1 dal 1959.

Nella giornata di domenica erano programmati ben quattordici incontri che

hanno visto di fronte giovani promesse e tenniste più esperte e di

posizione più elevata nel ranking.

In finale – per giocarsi nella giornata di lunedì un posto per arrivare

dalle qualificazioni al tabellone del singolare e quindi alla finale

prevista per il pomeriggio di domenica 8 giugno – ci sono Dalila Spiteri

che ha superato in due set Manuela Di Lorenzo con il punteggio di 6-0; 6-1;

Beatrice Ricci che ha vinto sulla tennista di Taipei I-Hsuan Cho per 6-0;

6-3; Angelica Raggi che ha battuto in due set con il punteggio di 6-0; 6-1

Ekaterina Yashina; Aurora Zantedeschi che ha superato in due set Celeste

Faustini per 6-0; 6-0; Samira De Stefano con il punteggio di 6-2; 6-2 ha

vinto sulla taiwanese Yi Tsen Cho; Alice Rame che ha avuto la meglio su

Miriana Galietta per 6-0; 6-2; Alessandra Mazzola ha battuto Daniela

quaranta in due set con il punteggio di 6-0; 6-1; in due set Camilla

Gennaro ha superato la wild card Francesca De Matteo con il punteggio di

6-1; 6-1; la wild card della Fitp Carla Giambelli supera in tre set Deborah

Chiesa 2-6, 7-6; 6-1 il punteggio; sono stati necessari tre set e tre ore e

sei minuti di gioco fra la colombiana Yuliana Lizarazo ed Alessandra

Mazzola, 2-6; 7-5; 7-6 il punteggio dei tre set risolti in favore della

tennista italiana.

Gli incontri previsti nella serata di domenica, fra la tedesca Anne

Schaffer e Federica Di Sarra; Ylenia Zocco e Jennifer Ruggeri; Lucrezia

Musetti e Jessica Bertoldo, completeranno l’ordine di gioco del primo

giorno di gare.

Nella giornata di lunedì sono in programma sette incontri, il primo è

previsto per le 11 del mattino, la giornata si dovrebbe concludere per le

18,00, quando al termine dei match validi per completare il tabellone delle

qualificazioni si svolgerà il sorteggio del tabellone singolare.

E’ prevista una piccola cerimonia sulla terrazza della club house del

circolo casertano per il sorteggio e la redazione del main draw, per

ringraziare gli arbitri degli incontri e la scuola tennis che ha

organizzato l’equipe e dei raccattapalle e l’equipe esterna dei giudici di

linea.

Tutte le news del torneo saranno pubblicate sul sito ufficiale del torneo