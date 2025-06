Campagna Enac F-AirPlay: gioca pulito, vola sereno – Iniziativa di sensibilizzazione per un viaggio più sereno e rispettoso

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

da oggi, 1° giugno, parte la campagna Enac F-Air Play per promuovere

comportamenti corretti e responsabili sia in aeroporto, sia a bordo degli

aerei.

A seguire trasmettiamo del materiale illustrativo e, in allegato, il video

pubblicato da oggi sugli account social dell’Enac e la brochure della

campagna che è già a disposizione dei passeggeri nei principali scali

nazionali.

Nelle prossime settimane seguiranno nuove attività di comunicazione.

Maggiori informazioni a questo link:



*F-Air Play: Gioca Pulito, Vola Sereno – La campagna Enac per un viaggio

più sereno e rispettoso*

Regole, rispetto, spirito di squadra: *dal fair play sportivo al fair play

aeroportuale*.

*[image: 👉]**L’Enac prende in prestito il linguaggio dello sport per

lanciare “F-Air Play”*, la nuova campagna di comunicazione rivolta ai

passeggeri per promuovere comportamenti corretti e responsabili, sia in

aeroporto che in volo, per rendere l’esperienza del viaggio più sicura,

inclusiva e serena.

Il nome della campagna, “*F-Air Play*”, gioca con le parole per coniugare

il concetto di “gioco corretto” con l’esperienza del volo perché *il

viaggio è un’esperienza collettiva, proprio come una partita*. *E ogni

passeggero è un giocatore chiamato a fare la sua parte*.

Lo slogan centrale della campagna, *“Gioca pulito, vola sereno”*, vuole

incoraggiare ogni passeggero a contribuire attivamente a creare

un’atmosfera tranquilla, sicura e rispettosa durante il viaggio.

Cosa significa viaggiare con *fair play*?

[image: 🛩️] *Significa* *rispettare* le altre persone, il personale di

bordo e di terra, i tempi e gli spazi.

[image: 🛩️]* Significa* *seguire le regole*, ma anche essere presenti e

consapevoli delle proprie azioni.

[image: 🛩️] *Significa collaborare* per rendere l’esperienza di volo più

piacevole e sicura per tutti.

*L’iniziativa si inserisce nel quadro della campagna europea “Unruly

Passengers”, promossa da EASA*, e punta a contrastare i comportamenti

scorretti o aggressivi che, specie nei periodi di maggiore afflusso,

possono compromettere la sicurezza e il benessere a bordo. Negli ultimi

anni, infatti, il numero di comportamenti impropri da parte dei passeggeri

è aumentato, generando disagi per chi lavora e per chi vuole semplicemente

viaggiare sereno.

[image: 🌍] La campagna “*F-Air Play*” è un’occasione per ricordare che* il

volo non è solo un mezzo per arrivare lontano, ma anche un’esperienza da

vivere al meglio*.

Perché *solo giocando pulito si arriva lontano*, anche a 10.000 metri di

altezza.

👉 Segui la campagna sui canali social ufficiali di Enac per restare

aggiornato e scoprire consigli utili, buone pratiche e contenuti dedicati

al viaggio responsabile.

